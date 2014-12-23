В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ (+журналы)
В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
В УПЦ закрыли Ужгородскую богословскую академию, а ректора запретили в служении
Как сообщает официальный сайт УПЦ, перед началом заседания Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и члены Священного Синода УПЦ молились в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской Лавры за Божественной литургией, которую совершил Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Киевская духовная академия УПЦ в 2015-м году будет праздновать 400-летие
После Литургии Его Блаженство отслужил заупокойную литию на могиле Митрополита Владимира.
В УПЦ причислили к лику святых последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского
Среди главных вопросов Синода: отчеты председателей синодальных учреждений об их деятельности в 2014 году.
Священный Синод УПЦ принял программу адресной помощи жителям Донбасса
Журналы заседания Священного Синода УПЦ
Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины в связи с кризисной ситуацией в украинском обществе (укр.)
Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины и Премьер-министру по поводу льгот на природный газ