В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ (+журналы)

В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

В УПЦ закрыли Ужгородскую богословскую академию, а ректора запретили в служении

Как сообщает официальный сайт УПЦ, перед началом заседания Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и члены Священного Синода УПЦ молились в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской Лавры за Божественной литургией, которую совершил Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Киевская духовная академия УПЦ в 2015-м году будет праздновать 400-летие

После Литургии Его Блаженство отслужил заупокойную литию на могиле Митрополита Владимира.

В УПЦ причислили к лику святых последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского

Среди главных вопросов Синода: отчеты председателей синодальных учреждений об их деятельности в 2014 году.

Священный Синод УПЦ принял программу адресной помощи жителям Донбасса

Журналы заседания Священного Синода УПЦ

Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины в связи с кризисной ситуацией в украинском обществе (укр.)

Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины и Премьер-министру по поводу льгот на природный газ