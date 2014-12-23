В УПЦ закрыли Ужгородскую богословскую академию, а ректора запретили в служении

Священный Синод Украинской Православной Церкви 23 декабря прекратил деятельность Ужгородской Украинской Богословской Академии имени святых Кирилла и Мефодия (УУБА) (Журнал № 94).

Также Синод постановил считать нецелесообразным признание УУБА высшим духовным учебным и научным заведением Украинской Православной Церкви.

При рассмотрении кандидатов в рукоположение в священный сан епархиальным архиереям сказано учитывать, что диплом УУБА не соответствует диплому высшего духовного учебного заведения Украинской Православной Церкви.

Вопросом дальнейшего обучения студентов УУБА займется Учебный комитет при Священном Синоде.

Священный Синод УПЦ также постановил запретить в священнослужении бывшего ректора УУБА, клирика Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви архимандрита Виктора (Бедя).

Как сообщается в Журналах Священного Синода УПЦ, данное решение принято с связи с неисполнением решения от 19 июня 2014 (в журнале №25), введением в заблуждение священноначалия, а также за самоуправство, распространение заведомо ложной информации и нарушение присяги священнослужителя (на основании 15, 39 правил святых апостолов , 10 правила IV Вселенского Собора, 17 правила Трулльского Собора и 5 правила Антиохийского Собора).