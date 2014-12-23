Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины в связи с кризисной ситуацией в украинском обществе (укр.)

ЗВЕРНЕННЯ

Священного Синоду Української Православної Церкви

до Президента України Петра Олексійовича Порошенка

у зв’язку з кризовою ситуацією в українському суспільстві

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Сьогодні наша країна переживає час складних випробувань. Тривають військові дії на Сході України, десятки тисяч людей стали вимушеними переселенцями та опинилися без засобів для існування. Нині і Церква, і держава, і громадянське суспільство мають докласти максимум зусиль для подолання цієї важкої кризи.

Українська Православна Церква є Церквою народу України. Єпархії нашої Церкви діють і на Сході і на Заході, і на Півдні і на Півночі України. Парафіянами нашої Церкви є люди різних національностей та різних політичних переконань, але усі ми єдині у Христі. Усі ми любимо свою Батьківщину. Ми підносимо молитви за мир і спокій в Україні. Віримо, що Господь почує наші благання та подасть нам довгоочікуваний мир.

Сьогодні Українська Православна Церква опинилася у вкрай складній ситуації. На території Донецької та Луганської областей діють п’ять єпархій нашої Церкви, до складу яких входить понад 1 100 храмів та 17 монастирів, тут звершують служіння близько 1 100 священнослужителів та понад 350 ченців. Як повідомляють у своїх рапортах правлячі архієреї Донецької, Луганської, Горлівської, Сєвєродонецької та Ровеньківської єпархій, на сьогодні внаслідок бойових дій знищено 9 храмів Української Православної Церкви. Ще 77 храмів зазнали пошкоджень. 18 грудня 2014 року в селищі Піски Ясинуватського району Донецької області невідомими особами, що були одягнені у військову форму та назвались військовослужбовцями Збройних Сил України було пограбовано заміську резиденцію Донецької єпархії. Просимо Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, забезпечити належне і неупереджене розслідування наведених фактів.

З жалем маємо констатувати, що останніми місяцями мали місце неодноразові спроби порушити міжконфесійний мир в Україні. Зокрема, у Київській, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях здійснено спроби захоплення парафій Української Православної Церкви на користь так званого Київського патріархату. На даний час захоплено 14 парафій нашої Церкви. Ще на шести парафіях зберігається вкрай напружена ситуація. Нажаль, порушення чинного законодавства України стосовно громад Української Православної Церкви, як правило, відбувається з мовчазної згоди органів місцевої влади, а іноді навіть з їхньої ініціативи.

Історичний досвід свідчить, що конфлікти на релігійному ґрунті, зазвичай, є найбільш важкими та кровопролитними. Вони глибоко відбиваються на історії країн та народів. Подолання наслідків релігійних конфліктів може тривати не одне десятиліття. Тому сьогодні ми маємо докласти максимум зусиль для збереження міжконфесійного та міжрелігійного миру в Україні.

Українська Православна Церква приділяє особливу увагу наданню допомоги пораненим, вимушеним переселенцям, родинам загиблих та мирним громадянам, які перебувають в зоні бойових дій на Сході України.

Протягом 2014 року єпархіями Української Православної Церкви в зону Антитерористичної операції було направлено 850 тон гуманітарної допомоги загальною вартістю 12,5 мільйонів гривень. Ще близько 7 000 тон гуманітарної допомоги було роздано мирним громадянам та вимушеним переселенцям. В усіх єпархіях Української Православної Церкви триває збір коштів та гуманітарної допомоги. У Київській, Одеській, Бердянській, Харківській та Дніпропетровській єпархіях створено центри гуманітарної допомоги.

Духовенство нашої Церкви займається організацією та допомогою вивозу людей із зони бойових дій. Лише стараннями Відділу з благодійності та соціального служіння Київської єпархії з Донецької та Луганської областей було вивезено понад 500 осіб. У Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях за сприяння Української Православної Церкви було розселено більше 1 270 вимушених переселенців. У Київській та Миколаївській областях, а також в Одесі, Дніпропетровську та Харкові для переселенців створено Центри соціальної адаптації. У Києві, Дніпропетровську, Одесі та Запоріжжі клірики та миряни Української Православної Церкви взяли активну участь у ремонті, переобладнанні та оснащенні клінічних лікарень та госпіталів, де перебувають на лікуванні поранені українські військові.

16 червня 2014 року почав роботу телефон духовної підтримки «Надія». На сьогодні в цьому проекті беруть участь 6 священиків, які щоденно приймають до 50-60 дзвінків з усієї України.

Українська Православна Церква підтримує народ України в час складних випробувань. Ми послідовно виступаємо за державну незалежність та територіальну цілісність України. Хочемо завірити Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, що і надалі будемо робити все можливе для подолання важкої кризи, в якій опинилася наша Батьківщина.

Сьогодні в усіх храмах Української Православної Церкви за кожною Божественною літургією підносяться молитви за мир в Україні. Віримо, що Господь наш Іісус Христос предстательством Пречистої Своєї Матері та усіх Святих, що просіяли в нашій землі, подасть нам Свою всесильну допомогу та збереже нас від усякого зла.

Від імені членів Священного Синоду Української Православної Церкви

+ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ