Киевская духовная академия УПЦ в 2015-м году будет праздновать 400-летие

Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви в 2015 году на общецерковном уровне отметит 400-летие со дня создания Киевских духовных школ.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, Священный Синод 23 декабря утвердил план праздничных мероприятий на 2015 год и принял решение пригласить представителей Поместных Православных Церквей на торжественное празднование.

Также Синодом был утвержден состав Организационного комитета для проведения торжественных мероприятий, который возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Среди выпускников КДА великий сонм святых, выдающихся деятелей Церкви, науки и искусства и предстоятелей Поместных Православных Церквей", - сообщают в УПЦ.