В УПЦ причислили к лику святых последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского

Украинская Православная Церковь причислила к лику святых последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Как сообщается в Журналах от 23 декабря, Священный Синод рассмотрел рапорт председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна и благословил местное прославление и почитание в пределах Запорожской епархии последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского (+1803).

Также были утверждены проекты тропаря, кондака, молитвы Святому и его иконописное изображение.

Память праведного Петра Калнышевского будет совершаться 13 ноября, в день его преставления.

Справка "УНИАН-Религии"

Петр Калнышевский родился в 1691 году в слободе Пустовойтовка на территории нынешней Сумской области. ​Более 10 лет руководил запорожским казачеством. В российско-турецкий войне 1768-1774 годов участвовал в операциях вблизи турецкой крепости Хаджибей (ныне - территория Одессы).

Был удостоен высшего ордена Российской империи - Андрея Первозванного и звания генерал-лейтенанта. Однако уже в 1775 году императрица Екатерина ІІ приказала уничтожить Запорожскую Сечь, а самого Петра Калнышевского взять под арест.

Кошевой был сослан в Соловецкий монастырь, где провел около 26 лет замурованным в камере размером два на один метр.

После помилования пришедшим к власти императором Александром, возрасте 110 лет, Петр Калнишевский не захотел возвращаться на родину и остался в монастыре, где скончался в возрасте 112 (113?) лет. Похоронен рядом со зданием монастыря. Согласно исследованиям историка и писателя Даниила Кулика, прямым потомком кошевого Петра Калнышевского является Виктор Ющенко.