Журналы заседания Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2014 года (укр.)

Ж У Р Н А Л № 57

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія—

МАЛИ МІРКУВАННЯ про кризову ситуацію, яка склалася в українському суспільстві.

УХВАЛИЛИ:

Звернутися до Президента України П.О. Порошенка у зв’язку з кризовою ситуацією в українському суспільстві.

Ж У Р Н А Л № 58

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія—

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія щодо ситуації, пов’язаної з житлово-комунальними послугами для релігійних організацій.

УХВАЛИЛИ:

Звернутися до Президента України П.О. Порошенка та Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка з приводу надання пільг на природний газ для релігійних організацій.

Ж У Р Н А Л № 59

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт Керуючого справами Української Православної Церкви Преосвященного митрополита Бориспільського і Броварського Антонія про діяльність Управління справами у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Управління справами Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати Керуючому справами УПЦ Преосвященному митрополиту Бориспільському і Броварському Антонію за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 60

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви Преосвященного митрополита Луганського і Алчевського Митрофана про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ Преосвященному митрополиту Луганському і Алчевському Митрофану за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 61

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Комісії у справах монастирів при Священному Синоді Української Православної Церкви Преосвященного митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла про діяльність очолюваної ним Комісії у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Комісії у справах монастирів при Священному Синоді Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Комісії у справах монастирів при Священному Синоді УПЦ Преосвященному митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 62

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Церковного Суду Української Православної Церкви Преосвященного митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора про діяльність Церковного Суду у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Церковного Суду Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Церковного Суду УПЦ Преосвященному митрополиту Кам’янець-Подільському і Городоцькому Феодору за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 63

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Комісії по канонізації святих при Священному Синоді Української Православної Церкви Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна про діяльність очолюваної ним Комісії у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Комісії по канонізації святих при Священному Синоді Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Комісії по канонізації святих при Священному Синоді УПЦПреосвященному архієпископу Херсонському і Таврійському Іоанну за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 64

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України Преосвященного митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної Церкви по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України Преосвященному митрополиту Білоцерківському і Богуславському Августину за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 65

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства Української Православної Церкви Преосвященного митрополита Полтавського і Миргородського Филипа про діяльність очолюваного ним Відділуу 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства УПЦ Преосвященному митрополиту Полтавському і Миргородському Филипу за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 66

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки козацтва України та духовно-фізичного виховання молоді Преосвященного архієпископа Запорізького і Мелітопольського Луки про діяльність очолюваного ним Відділуу 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної у справах пастирської опіки козацтва України та духовно-фізичного виховання молоді у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ у справах пастирської опіки козацтва України та духовно-фізичного виховання молоді Преосвященному архієпископу Запорізькому і Мелітопольському Луці за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 67

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів Преосвященного єпископа Львівського і Галицького Філарета про діяльність очолюваного ним Відділуу 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів Преосвященному єпископу Львівському і Галицькому Філарету за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 68

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань протоієрея Владислава Діханова про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної з соціально-гуманітарних питань у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань протоієрею Владиславу Діханову за понесені труди.

Наголосити на важливості подальшої роботи Української Православної Церкви у соціально-гуманітарному напрямі та наданні допомоги постраждалим жителям Донецької і Луганської областей та вимушеним переселенцям.

Для ефективного розподілу гуманітарної та матеріальної допомоги зобов’язати Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань розробити програму з надання адресної допомоги жителям Донецької і Луганської областей та вимушеним переселенцям.

Доручити Синодальному відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань забезпечити, у співпраці з благодійним фондом «Фавор», реалізацію програми адресної допомоги в єпархіях Української Православної Церкви для жителів Донецької і Луганської областей та вимушених переселенців.

Зважаючи на значимість такого проекту, закликати усіх вірних Української Православної Церкви долучитися до програми Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань з надання адресної допомоги жителям Донецької і Луганської областей, вимушеним переселенцям, військовослужбовцям, пораненим та постраждалим під час військових дій в зоні АТО.

Ж У Р Н А Л № 69

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Літургічної комісії при Священному Синоді Української Православної Церкви Преосвященного єпископа Новокаховського і Генічеського Філарета про діяльність очолюваної ним Комісії у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Літургічної комісії при Священному Синоді Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Літургічної комісії при Священному Синоді УПЦ Преосвященному єпископу Новокаховському і Генічеському Філарету за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 70

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви по архітектурі, будівництву та охороні пам’яток церковної архітектури протоієрея Віталія Косовського про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної Церкви по архітектурі, будівництву та охороні пам’яток церковної архітектури у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ по архітектурі, будівництву та охороні пам’яток церковної архітектури протоієрею Віталію Косовському за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 71

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Адміністративно-господарчого управління Української Православної Церкви Преосвященного єпископа Бородянського Варсонофія про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Адміністративно-господарчого управління Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Адміністративно-господарчого управління Української Православної Церкви Преосвященному єпископу Бородянському Варсонофію за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 72

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви у справах молоді Преосвященного єпископа Обухівського Іони про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної у справах молоді у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ у справах молоді Преосвященному єпископу Обухівському Іоні за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 73

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Видавничого відділу Української Православної Церкви протоієрея Володимира Савельєва про діяльність очолюваного ним Відділуу 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Видавничого відділу Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Видавничого відділу УПЦ протоієрею Володимиру Савельєву за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 74

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Учбового Комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви Преосвященного єпископа Ірпінського Климента про діяльність очолюваного ним Комітету у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Учбового Комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Учбового Комітету при Священному Синоді УПЦ Преосвященному єпископу Ірпінському Клименту за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 75

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального інформаційного відділу Української Православної Церкви Преосвященного єпископа Ірпінського Климента про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального інформаційного відділу Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Синодального інформаційного відділу УПЦ Преосвященному єпископу Ірпінському Клименту за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 76

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви у справах сім’ї Преосвященного єпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеімона про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної у справах сім’ї у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ у справах сім’ї Преосвященному єпископу Ровеньківському і Свердловському Пантелеімону за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 77

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної (тюремної) системи протоієрея Віктора Яценка про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної у справах пастирської опіки пенітенціарної (тюремної) системиу 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ у справах пастирської опіки пенітенціарної (тюремної) системи протоієрею Віктору Яценку за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 78

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Юридичного відділу Української Православної Церкви протоієрея Олександра Бахова про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Юридичного відділу Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Юридичного відділу Української Православної Церкви протоієрею Олександру Бахову за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 79

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Представництва Української Православної Церкви у Верховній Раді України протоієрея Василія Русінки про діяльність очолюваного ним Представництва у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Представництва Української Православної Церкви у Верховній Раді України у 2014 році.

Подякувати голові Представництва УПЦ у Верховній Раді України протоієрею Василію Русінці за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 80

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви протоієрея Георгія Коваленка про діяльність очолюваного ним Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати голові Синодального просвітницького відділу УПЦ протоієрею Георгію Коваленку за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 81

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт голови Синодального відділу Української Православної Церкви «Церква і культура» ігумені Серафими (Шевчик) про діяльність очолюваного нею Відділу у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Синодального відділу Української Православної Церкви «Церква і культура» у 2014 році.

Подякувати голові Синодального відділу УПЦ «Церква і культура» ігумені Серафимі (Шевчик)за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 82

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Звіт директора Паломницького центру при Відділі зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви Володимира Івановича Теліженка про діяльність очолюваного ним Паломницького центру у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити роботу Паломницького центру при Відділі зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви у 2014 році.

Подякувати директору Паломницького центру при Відділі зовнішніх церковних зв’язків УПЦ Володимиру Івановичу Теліженку за понесені труди.

Ж У Р Н А Л № 83

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, ректора Київської духовної академії і семінарії, про святкування у 2015 році на загальноцерковному рівні 400-річчя Київських духовних шкіл.

Довідка:

Самобутня київська богословська освітня традиція бере початок від 1615 р., коли у Києві на Подолі було засновано Братську школу. З 1632 р. після об’єднання з Лаврською школою, вона була перетворена на Київський колегіум, головним покровителем якого став святитель Петро Могила. Згодом колегіум набув статусу Академії та на честь свого покровителя отримав назву «Києво-Могилянська академія».

Протягом 1817-19 рр. у Києві було проведено освітню реформу, в результаті якої на базі Києво-Могилянської академії було створено Київську духовну академію, Київську духовну семінарію та Києво-Подільське духовне училище.

На початку ХХ ст. Київська духовна академія готувалася до урочистого святкування свого 300-річчя, яке було призначено на 1915 р. Однак, події Першої світової війни не дозволили Академії гідно відзначити цей ювілей. Після встановлення в Україні радянської влади духовні навчальні заклади поступово припинили своє існування.

Перша спроба відродження Київських духовних шкіл була здійснена після Другої світової війни. Однак, тоді влада дозволила відкрити у Києві тільки семінарію, яка проіснувала лише 13 років, і у 1960 р. знову була закрита.

Нове відродження духовної освіти у Києві почалося у 1989 р., коли у стінах Києво-Печерської Лаври почала діяти Київська духовна семінарія, а у 1992 р. було здійснено перший набір до Київської духовної академії.

Сьогодні Київські духовні школи — це єдиний навчальний комплекс, який готує кандидатів у священство, співробітників церковних установ та спеціалістів в різних галузях церковної науки.

УХВАЛИЛИ

Підтримати ініціативу відзначення на загальноцерковному рівні 400‑річчя Київських духовних шкіл.

Для проведення урочистих заходів з нагоди 400-річчя Київських духовних шкіл утворити Організаційний комітет у складі:

1) Митрополит Київський і всієї України Онуфрій — голова Комітету;

2) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії — заступник голови;

3) митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;

4) митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ;

5) єпископ Ірпінський Климент, голова Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ, голова Синодального інформаційного відділу УПЦ;

6) протоієрей Сергій Ющик, перший проректор Київської духовної академії і семінарії;

7) протоієрей Ростислав Снігірьов, вчений секретар Київської духовної академії і семінарії.

Затвердити запропонований план заходів на 2015 рік з нагоди святкування 400-річчя Київських духовних шкіл.

Запросити представників Помісних Православних Церков на урочисті заходи з нагоди святкування 400-річчя Київських духовних шкіл.

Ж У Р Н А Л № 84

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона про утворення скита Іверського жіночого монастиря Донецької єпархії Української Православної Церкви (м. Донецьк) на честь Турковицької ікони Божої Матері (селище Піски Ясинуватського району Донецької області).

УХВАЛИЛИ:

Благословити утворити скит Іверського жіночого монастиря Донецької єпархії Української Православної Церкви (м. Донецьк) на честь Турковицької ікони Божої Матері (селище Піски Ясинуватського району Донецької області).

Благословити прийняти та зареєструвати Статут скита Іверського жіночого монастиря Донецької єпархії Української Православної на честь Турковицької ікони Божої Матері (селище Піски Ясинуватського району Донецької області).

Призначити на посаду скитоначальниці скита Іверського жіночого монастиря Донецької єпархії Української Православної на честь Турковицької ікони Божої Матері (селище Піски Ясинуватського району Донецької області) монахиню Єлизавету (Гвоздик).

Ж У Р Н А Л № 85

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт голів Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви протоієрея Георгія Коваленка та Синодального відділу «Місія “Церква і культура”» ігумені Серафими (Шевчик) про прийняття Положення про Митрополичу Раду з питань культури та затвердження її складу.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти Положення про Митрополичу Раду з питань культури.

Затвердження складу Митрополичої Ради з питань культури залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Ж У Р Н А Л № 86

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Полтавського і Миргородського Филипа про вшанування останків святителя Іларіона (Юшенова), єпископа Полтавського і Переяславського, як святих мощей.

Довідка:

16 вересня 2014 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал № 47) святитель Іларіон (Юшенов), єпископ Полтавський і Переяславський причислений до лику місцевошанованих святих Полтавської єпархії з установленням пам’яті в день його прославлення.

УХВАЛИЛИ:

Останки святителя Іларіона (Юшенова), єпископа Полтавського і Переяславського вважати святими мощами.

Ж У Р Н А Л № 87

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорти Преосвященних архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна та єпископа Новокаховського і Генічеського Філарета про встановлення дня святкування Собору Херсонських святих 23 серпня / 5 вересня (старий / новий стиль).

УХВАЛИЛИ:

Благословити встановлення дня святкування Собору Херсонських святих 23 серпня / 5 вересня (старий / новий стиль).

Затвердити іконописне зображення Собору Херсонських святих.

До складу Собору Херсонських святих включити:

1) свт. Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського;

2) сщмч. Прокопія, архієпископа Херсонського;

3) сщмч. Іоанна Херсонського, пресвітера;

4) сщмч. Матфея, пресвітера;

5) прп. Варсонофія Херсонського;

6) прп. Євтропію Херсонську;

7) прав. воїна Феодора Ушакова;

8) блж. Домніку Олешківську.

Ж У Р Н А Л № 88

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна,голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Запорізької єпархії останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського (+1803).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування Петра Калнишевського —

УХВАЛИЛИ:

Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Запорізької єпархіїПетра Калнишевського.

Затвердити іконописне зображення Святого.

Затвердити представлені проекти тропаря, кондака і молитви Святому.

Пам’ять праведного Петра Калнишевського звершувати 31 жовтня / 13 листопада (старий/новий стиль), в день його преставлення.

Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 89

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія–

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Сєвєродонецького і Старобільського Никодима про внесення імені праведного Димитрія Горського в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням пам’яті в день йогопреставлення15 / 28 грудня(старий/новий стиль).

Довідка:

19 червня 2014 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал № 16) праведний Димитрій Горський причислений до лику місцевошанованих святих Сєвєродонецької єпархії з установленням пам’яті в день його прославлення.

УХВАЛИЛИ:

Благословити внесення імені праведного Димитрія Горського в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням пам’яті в день йогопреставлення15 / 28 грудня (старий/новий стиль).

Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 90

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Сєвєродонецького і Старобільського Никодима про внесення імені блаженної Параскеви, Христа ради юродивої в місяцеслов Української Православної Церкви під іменем блаженна інокиня Параскева Старобільська з встановленням пам’яті в день її преставлення та обрітення мощей 17 / 30 жовтня (старий/новий стиль).

Довідка:

19 червня 2014 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал № 19)блаженна Параскева, Христа ради юродива причислена до лику місцевошанованих святих Сєвєродонецької єпархії з установленням пам’яті в день її прославлення.

УХВАЛИЛИ:

Благословити внесення імені блаженної інокині Параскеви Старобільської в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням пам’яті в день її преставлення та обрітення мощей 17 / 30 жовтня (старий/новий стиль).

Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 91

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Сєвєродонецького і Старобільського Никодима про встановлення дня святкування Собору Старобільських святих 14 / 27 травня (старий / новий стиль).

УХВАЛИЛИ:

Благословити встановлення дня святкування Собору Старобільських святих 14 / 27 травня (старий / новий стиль).

До складу Собору Старобільських святих включити:

1) сщмч. Костянтина, митрополита Київського;

2) сщмч. Павла, єпископа Старобільського;

3) сщмч. Іларіона, ієрея;

4) сщмч. Іосифа, диякона;

5) свт. Мелетія, архієпископа Харківського;

6) свт. Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського;

7) свт. Філарета, архієпископа Чернігівського;

8) свт. Митрофана, єпископа Воронезького;

9) свт. Тихона, єпископа Воронезького, Задонського чудотворця;

10) прп. Іосифа Оптинського;

11) прп. Германа Святогірського;

12) прп. Трифона Святогірського, сповідника;

13) прав. Димитрія Горського;

14) блж. інок. Параскеву Старобільську.

Ж У Р Н А Л № 92

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, священноархімандрита Ставпропігійного монастиря Різдва Богородиці Глинської пустині про включення до складу Конотопської єпархії Спасо-Преображенського храму (подвір’я Глинської пустині) смт. Ямпіль Ямпільського району Сумської області.

УХВАЛИЛИ:

Благословити включення до складу Конотопської єпархії Спасо-Преображенського храму (Подвір’я Глинської пустині) смт. Ямпіль Ямпільського району Сумської області.

Ж У Р Н А Л № 93

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, священноархімандрита Ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського, про прийняття у новій редакції Статуту Ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського Української Православної Церкви.

Рапорт Преосвященного митрополита Феодосійського і Керченського Платона про прийняття у новій редакції Статуту Феодосійської єпархії Української Православної Церкви.

Рапорт Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора про прийняття у новій редакції Статуту Свято-Іоанно-Предтечівського жіночого монастиря.

УХВАЛИЛИ:

Благословити прийняти у новій редакції Статут Ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського Української Православної Церкви.

Благословити прийняти у новій редакції Статут Феодосійської єпархії Української Православної Церкви.

Благословити прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Іоанно-Предтечівського жіночого монастиря Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 94

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про стан справ в Ужгородській Українській Богословській Академії імені святих Кирила і Мефодія.

Довідка:

23 квітня 2013 року Учбовим комітетом при Священному Синоді Української Православної Церкви було проведено перевірку вищого духовного навчального і наукового закладу Української Православної Церкви «Ужгородська Українська Богословська Академія імені святих Кирила і Мефодія». За результатами перевірки було виявлено невідповідність навчальних програм вимогам Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви, а також порушення Статуту про управління Української Православної Церкви.

Відповідно до п. 1.3 Розділу І Статуту Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви, засновником Академії є Київська Митрополія Української Православної Церкви. УУБА здійснює свою діяльність під керівництвом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України згідно п. 1.5. Розділу І Статуту Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви.

Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 19 червня 2014 року (журнал №25) архімандрита Віктора (Бедь) було звільнено з посади ректора Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія та направлено в клір Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Ректором УУБА призначено Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора.

Згідно з рапортом Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора №314 від 15.08.2014 року архімандрит Віктор (Бедь) проігнорував рішення Священного Синоду про зняття його з посади ректора УУБАі направлення до кліру Мукачівської єпархії та повідомив, що він не є кліриком Української Православної Церкви, так як після чернечого постригу в м. Салоніки (Греція), який був звершений 20 березня 2010 року, він належить до кліру Еладської Помісної Православної Церкви. Зі слів архімандрита Віктора, Відпускну грамоту про перехід до Еладської Православної Церкви йому надав у 2010 році Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир. В архівах Канцелярії Київської Митрополії Української Православної Церкви вказаної Відпускної грамоти немає.

23 червня 2014 року на офіційному сайті УУБА (uuba.org.ua) з’явилася публікація «Архімандрит Віктор (Бедь) і надалі очолюватиме Ужгородську українську богословську академію імені святих Кирила і Мефодія», у якій підтверджується інформація про те, що архімандрит Віктор (Бедь) залишається ректором Ужгородської Української Богословської Академії ім. свв. Кирила і Мефодія та є кліриком Еладської Православної Церкви.

Митрополит Фессалонікійський Анфім у своєму листі №568 від 29.08.2014 року повідомив, що архімандрит Віктор (Бедь) не є кліриком Фессалонікійської митрополії і не надавав Відпускну грамоту від Української Православн