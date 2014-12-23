Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины и Премьер-министру по поводу льгот на природный газ

Уважаемый Петр Алексеевич!

Уважаемый Арсений Петрович!

25 марта 2014 года Кабинет Министров Украины Постановлением №81 отменил льготы для религиозных организаций, которыми были определены тарифы как для населения при оплате услуг по поставке природного газа, тепловой энергии, централизованного отопления, горячей воды, водоснабжения и водоотведения. Таким решением религиозные организации были поставлены на один уровень с промышленными потребителями.

Благодаря многочисленным просьбам и обращениям, Кабинет Министров Украины Постановлением №198 от 21 мая 2014 г. «О ценах на природный газ, тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для нужд религиозных организаций» установил с 1 июля 2014 года льготы на природный газ для религиозных организаций в размере 50% от предельного (максимального) уровня цены на природный газ, реализуемый промышленным потребителям и другим субъектам хозяйствования.

Но в течение пяти месяцев размер предельного (максимального) уровня цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования увеличился с 4724 грн. до 5900 грн. за 1000 м3 (без учета НДС, целевой надбавки и текущих затрат), и существенно повлиял на цену за природный газ для религиозных организаций.

Согласно законодательству Украины, религиозные организации имеют некоммерческий статус и осуществляют свою деятельность за счет добровольных пожертвований верующих. Поэтому, на сегодня установка цены за природный газ для религиозных организаций в привязке к предельного (максимального) уровня цены на природный газ, реализуемый промышленным потребителям и другим субъектам хозяйствования, ставит религиозные организации в сложное материально-экономическое положение, особенно приходы, которые находятся в сельской местности.

Необходимо отметить, что религиозные организации пользуются жилищно-коммунальными услугами исключительно для свершения своей уставной деятельности, которая не имеет целью получение прибыли. А такое положение вещей нивелирует неприбыльный статус религиозных организаций и усложняет свершения ими социальной миссии в обществе.

В связи с этим, учитывая вышеизложенное, от имени Украинской Православной Церкви просим Вашего содействия в установлении тарифа на природный газ для религиозных организаций на уровне дифференцированных цен на природный газ, используемый для потребностей населения.

От имени членов Священного Синода Украинской Православной Церкви,

с уважением и надеждой на понимание нашей позиции

+ОНУФРИЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ