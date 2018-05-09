В РПЦ ждут позицию Предстоятелей Поместных Православных Церквей в отношении запроса Президента Украины на автокефальную Церковь

В Русской Православной Церкви ждут позицию Предстоятелей и Синодов Поместных Православных Церквей в отношении запроса Президента Украины на создание автокефальной Церкви.

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Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью, размещенном на patriarchia.ru.

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"Реакция Константинопольского Патриархата была сформулирована в коммюнике, которое опубликовано, что Вселенский Патриархат принял к рассмотрению просьбы миллионов верующих, выраженные через руководство Украины, и что по этому вопросу Константинопольский Патриархат будет консультироваться с Поместными Православными Церквами, дабы узнать их мнение", - отметил митрополит Иларион.

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Вместе с тем владыка отметил, что "Поместные Православные Церкви неоднократно высказывали свое мнение, которое заключается в том, что единственной канонической Церковью Украины является Украинская Православная Церковь Московского Патриархата".

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"Это мнение высказывал и сам Патриарх Варфоломей, в том числе на собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей в январе 2016 года. Мы исходим из того, что эта позиция, направленная на защиту церковного единства, будет сохраняться и дальше, и что она будет озвучена, как это было и в прошлом, Предстоятелями и Синодами других Поместных Православных Церквей", - сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.