Глава УПЦ КП заявил, что собирается возглавить ЕПЦ

В случае предоставления Вселенским Патриархом Томоса об автокефалии, глава УПЦ КП Филарет не уйдет на покой, а собирается возглавить Единую Поместную Церковь.

Об этом 89-летний глава Киевского Патриархата заявил в интервью «Фактам».

Отвечая на вопрос, будет ли он претендовать на место Предстоятеля объединенной Церкви, Патриарх Филарет заверил, что именно он «должен завершить нелегкое дело» объединения Церквей в Украине.

«Буду. Я должен оставаться, потому что надо завершить нелегкое дело объединения Церкви. Не стоит думать, что подписали бумаги – и все как по щучьему велению. Надо работать и молиться», – сказал глава УПЦ КП.

При этом глава Киевского Патриархата уверен, что Вселенский Патриарх предоставит Томос об автокефалии двум украинским Церквям - УПЦ КП и УАПЦ.

«Уверен – и Томос будет, и автокефалия будет. Томос будет получен один – на Киевский Патриархат и Автокефальную Церковь, что будет означать объединение этих Церквей. А Московскому Патриархату придется решать, присоединяться ли к уже канонической Украинской Православной Церкви, признанной Вселенским Патриархом и другими», - отметил глава УПЦ КП.