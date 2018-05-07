Митрополит Онуфрий проанализировал действия политиков (видео, укр.)

Попри наполягання політиків, нам треба берегти те, що у нас є. Наша Церква вже має все, що потрібно для головної місії – спасіння.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї проповіді в неділю про самаряниню, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель зазначив, що сьогодні деякі політики намагаються нав’язати Українській Православній Церкві «шлях, на якому зберегти чистоту віри буде складно, а вірні стануть людьми другого сорту».

На початку своєї проповіді Архіпастир нагадав про слова Господа, які звучали в Євангельському зачалі дня (Ін.4, 5-42). «Це дуже важливі слова для нас, – підкреслив він. – Бог хоче, щоб йому вклонялися у Дусі та Істині» (Ін. 4, 23).

Предстоятель пояснив, що так служити Богу, означає знати Хто Такий Бог: «не тільки розумом, а знати своїм духовним досвідом».

«Коли ми вивчаємо православне богослов’я, святих отців, читаємо інші духовні книги, то звідти починаємо розуміти Хто Такий Господь, – сказав Блаженніший владика. – Не знаючи Хто Такий Господь, чого Він очікує від людини, не можливо творити Його волю».

«Ми щасливі, що є членами Святої, Апостольської, Соборної, Православної Церкви, яка існує вже дві тисячі років, яку заснував Христос, у якій зберігається правильне вчення про Бога, Істина, – продовжив Блаженніший – Тому ці слова Спасителя дуже важливі для кожного з нас – ми повинні берегти нашу святу віру, яка називається православною. Можливо, ми не завжди живемо по цій вірі так, як треба жити: ми порушуємо багато законів, правил… Але зберігаючи віру, ми зберігаємо шанс покаятися, примиритися, пізнати Бога і бути спасенними. Якщо людина втрачає правильні поняття про Бога, вона втрачає і надію на спасіння».

Митрополит Онуфрій проаналізував сучасну ситуацію навколо деяких провладних ініціатив в контексті їх впливу на життя православних християн. Зокрема, він підкреслив, що політики наполягають, аби Церква жила так, як вони хочуть.

«Я, як людина, священик, можу сказати одне – той шлях, який вони пропонують – принесе нам багато обмежень. На цьому шляху ми будемо людьми другого сорту, і на цьому шляху буде складно зберегти чистоту віри. Тому треба берегти те, що ми маємо. А наша Церква має все, що потрібно для спасіння», – зазначив Блаженніший владика.