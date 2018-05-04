В РПЦ не разделяют мнение Вселенского Патриарха о неизбежности соединения Православной и Католической Церквей

В Русской Православной Церкви не разделяют мнение Вселенского Патриарха Варфоломея о том, что в будущем неизбежно соединение Православной и Католической Церквей.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, сообщает служба коммуникации ОВЦС РПЦ.

Митрополит Иларион пояснил, что такое мнение Вселенского Патриарха Русская Церковь не может разделять на основании «вполне реалистичного анализа ситуации» как внутри Поместных Православных Церквей, так и в православно-католическом диалоге.

«Мы не должны забывать, во-первых, о том, что основы нашей веры одинаковы. Символ веры у нас одинаковый за исключением одного добавленного католиками слова, которое связано с их представлением о том, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, но все остальные артикулы Символа веры у нас общие. Во-вторых, мы не можем забывать о том, что у нас почти тысячелетняя история раздельного существования. За эту историю накопилось очень много противоречий и разногласий не только по догматическим вопросам», - сказал митрополит.

Также он отметил, что есть немало примеров, где святые Католической Церкви считаются еретиками или гонителями Православия. Так, хорватский кардинал Степинац в скором временем может быть канонизирован Ватиканом, в то время как в Православной церкви личность этого человека связывают с геноцидом сербского народа.

«Не так давно была создана комиссия между Римско-Католической Церковью и Сербской Православной Церковью относительно возможной канонизации у католиков кардинала Степинаца. Этот кардинал был хорватом. В годы Второй мировой войны, по мнению Сербской Православной Церкви, он прямым и непосредственным образом участвовал в гонениях против сербов, в геноциде сербов. Хорватская сторона это отрицает. И в Католической Церкви он почитается как святой. И теперь стоит вопрос о его канонизации», - рассказал митрополит Иларион.

Он также вспомнили крестовые походы, в которых латинские рыцари громили православные церкви и многократные попытки католиков «навязать православным унию».

«И если крестовые походы - события далекого прошлого, то уния ведь сохраняется по сей день», - сказал председатель ОВЦС.