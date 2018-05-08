Кравчук, Кучма и Ющенко заявили о том, что хотят автокефальную Церковь в Украине

Бывшие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддержали инициативу действующего президента Петра Порошенко в вопросе украинской единой поместной церкви и написали соответствующее обращение к украинскому народу.

Об этом президенты заявили на совместной пресс-конференции во вторник, 8 мая, сообщает "Украинская правда".

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"Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской матерью-церковью играет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развития религиозной свободы, будет способствовать плодотворному укреплению межконфессионального диалога в нашей стране", - зачитал Кравчук обращение от имени трех экс-президентов.

"Мы поддерживаем усилия президента Петра Порошенко из этих важных для Украины вопросов", - добавил Кравчук.