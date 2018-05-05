Цветы и слезы: в Киево-Печерской лавре тысячи людей прощаются со своим Предстоятелем (фоторепортаж)

В Киево-Печерской лавре духовенство и верующие прощаются с Предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

5 июля, перед началом вечернего богослужения, гроб с телом почившего Блаженнейшего доставили в Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Наместник Киево-Печерской лавры с братией монастыря у гроба Его Блаженства совершили панихиду. ВИДЕО

6 июля местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении иерархов Украинской Православной Церкви и духовенства совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

За богослужением возносились сугубые молитвы за новопреставленного Блаженнейшего Митрополита Владимира.

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, постановили отпевание Блаженнейшего Митрополита Владимира провести 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, а погребение - на лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божией Матери.

Обязанности по организации и проведению похорон Митрополита Владимира Священный Синод возложил на специально созданную комиссию.

Священный Синод, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, обратился к епископату, клиру, монашествующим и мирянам с просьбой молиться за почившего Блаженнейшего и за Святую Украинскую Православную Церковь.

Всех тех, кто сегодня держит в руках оружие, Священный Синод просит сложить его и сесть за стол переговоров.

"Сегодня, перед гробом почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви мы обращаемся к нашим братьям и сестрам и просим ради Христа всех тех, кто держит в руках оружие, сложить его и сесть за стол переговоров, чтобы больше не пролилось ни капли человеческой крови", - говорится в обращении.

"Блаженнейший Митрополит Владимир ушел от нас в крайне непростое время. Ежедневно на Украинской земле льется кровь, гибнут люди в Донецкой и Луганской областях. Особенно тяжело слышать о том, что страдает мирное население", - констатирует Священный Синод.

В обращении упоминается, что Митрополит Владимир возглавлял Украинскую Православную Церковь 22 года. Он был избран на древний престол Киевских митрополитов 27 мая 1992 года. И с того времени мужественно нес крест Предстоятельского служения в Украине.

"Это были годы возрождения Святого Православия на Украинской земле. С 1990 года, согласно определению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, Украинская Православная Церковь стала независимой и самостоятельной в управлении. Статус самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии позволил нашей Церкви успешно совершать свою спасительную миссию. И именно Блаженнейший Митрополит Владимир в течение двадцати двух лет постоянно заботился о том, чтобы максимально раскрыть все те возможности, которые дает нашей Церкви ее особый статус", - сообщает Священный Синод.

"Годы служения Блаженнейшего Митрополита Владимира на Киевской кафедре были периодом становления независимого Украинского государства. Его Блаженство был настоящим патриотом. Он от всего сердца любил Украину, болел за ее судьбу, до последнего своего вздоха возносил Богу молитвы за украинский народ... Своей искренней любовью Блаженнейший Владимир покорял сердца власть имущих, которые увидели в нем истинного христианина и патриота", - вспоминает Священный Синод.

"Большой болью в сердце почившего святителя была рана церковного разделения. Все, кто знал Его Блаженство, видели, с какой болью он всегда говорил о том, что православные христиане в Украине, которые исповедуют одну веру, к сожалению, остаются разделенными. Блаженнейший Владимир прилагал немало усилий для преодоления церковных разделений. И это является его завещанием всем нам. Мы должны сделать все возможное, чтобы церковные разделения в Украине ушли в прошлое", - говорится в документе.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".

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