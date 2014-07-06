Наместник Киево-Печерской лавры Митрополит Павел призывал братию и мирян наследовать пример жизни Митрополита Владимира

Вечером 5 июля, в день смерти Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, наместник Киево-Печерской лавры с братией монастыря в Успенском соборе у гроба Его Блаженства совершили панихиду.

В надгробном слове митрополит Павел сказал: "Жизнь Его Блаженства была подобна житиям тех угодников Божиих, которые угождали не себе и своей плоти, а Богу, собирая духовных чад, как птенцов, под свои крылья.

Служение Блаженнейшего Митрополита Владимира пришлось на непростой период, но им руководила Божественная благодать, и он шествовал своим тернистым путем и для себя просил одного - достойно стоять у Престола Божия, совершая Божественные и великие Тайны.

Господь поставил его пастырем Церкви на Православной Украине, и двадцать два года мы жили его молитвенным предстательством в мире и благополучии. Сегодня, провожая Его Блаженство в последний путь, мы будем молиться, чтобы Господь упокоил его душу со святыми".

Обращаясь к присутствующим, наместник лавры сказал: "Я призываю и братию обители, и всех вас, дорогие братья и сестры, идти по жизненному пути, наследуя пример нашего Первосвятителя, и не бояться скорбей, потому что Господь не посылает нам больше, чем мы можем понести".

Сайт лавры