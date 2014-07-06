Священный Синод просит духовенство и мирян молиться за почившего Блаженнейшего и за Святую Украинскую Православную Церковь

Священный Синод Украинской Православной Церкви обратился к епископату, клиру, монашествующим и мирянам.

Священный Синод с глубокой скорбью извещает всех верных Украинской Православной Церкви, что 5 июля 2014 года на 79 году жизни после продолжительной тяжелой болезни почил о Господе Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Отпевание Его Блаженства состоится в Киево-Печерской Лавре 7 июля.

Блаженнейший Митрополит Владимир стоял во главе Украинской Православной Церкви 22 года. Он был избран на древний престол Киевских митрополитов 27 мая 1992 года. И с того времени Его Блаженство мужественно нес крест Предстоятельского служения в Украине. Это были годы возрождения Святого Православия на Украинской земле. С 1990 года, согласно определению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, Украинская Православная Церковь стала независимой и самостоятельной в управлении. Статус самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии позволил нашей Церкви успешно совершать свою спасительную миссию. И именно Блаженнейший Митрополит Владимир в течение двадцати двух лет постоянно заботился о том, чтобы максимально раскрыть все те возможности, которые дает нашей Церкви ее особый статус.

Право широкого самоуправления стало залогом внутреннего роста Украинской Православной Церкви. За время Предстоятельского служения Блаженнейшего Владимира количество приходов нашей Церкви увеличилось более чем в два раза, многократно возросло количество монастырей, открылись новые духовные школы, были основаны сотни церковных газет и журналов, теле - и радиопрограмм, интернет-сайтов, и т.д.

Годы служения Блаженнейшего Митрополита Владимира на Киевской кафедре были периодом становления независимого Украинского государства. Его Блаженство был настоящим патриотом. Он от всего сердца любил Украину, болел за ее судьбу, до последнего своего вздоха возносил Богу молитвы за украинский народ. К сожалению, Блаженнейшему Митрополиту Владимиру с самого первого дня своего пребывания во главе Украинской Православной Церкви пришлось претерпеть немало страданий. Как вспоминал сам Блаженнейший Владимир, начинать свое служение в Киеве ему пришлось в условиях жесткого неприятия со стороны органов государственной власти. Однако, горячая молитва и открытое всем христианское сердце Его Блаженства смогли сделать, казалось бы, невозможное. Своей искренней любовью Блаженнейший Владимир покорял сердца власть имущих, которые увидели в нем истинного христианина и патриота. В результате сегодня мы имеем вполне конструктивные взаимоотношения с государственной властью. Это является большой заслугой Блаженнейшего Митрополита Владимира. Высокой оценкой его служения стало присвоение ему звания Героя Украины.

Большой болью в сердце почившего святителя была рана церковного разделения. Все, кто знал Его Блаженство, видели, с какой болью он всегда говорил о том, что православные христиане в Украине, которые исповедуют одну веру, к сожалению, остаются разделенными. Блаженнейший Владимир прилагал немало усилий для преодоления церковных разделений. И это является его завещанием всем нам. Мы должны сделать все возможное, чтобы церковные разделения в Украине отошли в прошлое.

Блаженнейший Митрополит Владимир ушел от нас в крайне непростое время. Ежедневно на Украинской земле льется кровь, гибнут люди в Донецкой и Луганской областях. Особенно тяжело слышать о том, что страдает мирное население. Сегодня, перед гробом почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви мы обращаемся к нашим братьям и сестрам и просим ради Христа всех тех, кто держит в руках оружие, сложить его и сесть за стол переговоров, чтобы больше не пролилось ни капли человеческой крови.

Призываем епископов, духовенство, монахов и мирян вознести горячие молитвы за почившего Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Пусть Господь примет его в жилище праведников. Будем горячо молиться и за нашу Святую Украинскую Православную Церковь.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца да пребывают со всеми нами.

6 июля 2014 года

church.ua