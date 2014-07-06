Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 6 июля (укр.)
Ж У Р Н А Л № 31
У засіданні під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія Священний Синод Української Православної Церкви зі скорботою констатував, що 5 липня 2014 року в лікарні на 79-му році життя відійшов до Господа Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир.
УХВАЛИЛИ:
1. Звернутися до єпископату, духовенства, ченців і мирян з приводу кончини Блаженнішого Митрополита Володимира.
2. Відспівування Блаженнішого Митрополита Володимира звершити 7 липня 2014 року на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври, а погребіння на лаврському братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері.
Ж У Р Н А Л № 32
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —
МАЛИ МІРКУВАННЯ про затвердження складу Комісії з організації та проведення похорону спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира, утвореної Розпорядженням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія за №1061 від 05.07.2014 року.
УХВАЛИЛИ:
3. Затвердити Комісію з організації та проведення похорону Блаженнішого Митрополита Володимира, утворену Розпорядженням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія за №1061 від 05.07.2014 року, у складі:
1) митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, вікарій Київської Митрополії, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;
2) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, Керуючий справами УПЦ;
3) митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, вікарій Київської Митрополії;
4) протоієрей Георгій Коваленко, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ;
5) архімандрит Іона (Радзивіл), клірик Київської єпархії;
6) протоієрей Валерій Кравець, клірик Київської єпархії;
7) Рибаков Ігор Олександрович;
8) Деркач Андрій Леонідович.
4. Покласти на Комісію всі обов’язки по проведенню похорону Блаженнішого Митрополита Володимира.
Ж У Р Н А Л № 33
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —
МАЛИ МІРКУВАННЯ про утворення Комісії з прийому майна спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира.
УХВАЛИЛИ:
Утворити Комісію з прийому майна спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира у складі:
1) архієпископ Хустський і Виноградівський Марк – голова комісії;
2) митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, вікарій Київської Митрополії;
3) архієпископ Яготинський Серафим, вікарій Київської Митрополії;
4) архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф;
5) протоієрей Віталій Косовський, настоятель Свято-Іллінського храму міста Києва;
6) протоієрей Володимир Терещук, благочинний Оболонського благочиння міста Києва.
ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ І БУКОВИНСЬКИЙ,
МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ КАФЕДРИ
Члени Священного Синоду:
АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ
ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ
МАРК, АРХІЄПИСКОП ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ
СЕРГІЙ, МИТРОПОЛИТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ І КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ГОРЛІВСЬКИЙ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ
ПАНТЕЛЕІМОН, ЄПИСКОП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ І КОЛОМИЙСЬКИЙ
АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,
КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ