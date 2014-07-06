Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 6 июля (укр.)

Ж У Р Н А Л № 31

У засіданні під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія Священний Синод Української Православної Церкви зі скорботою констатував, що 5 липня 2014 року в лікарні на 79-му році життя відійшов до Господа Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир.

УХВАЛИЛИ:

1. Звернутися до єпископату, духовенства, ченців і мирян з приводу кончини Блаженнішого Митрополита Володимира.

2. Відспівування Блаженнішого Митрополита Володимира звершити 7 липня 2014 року на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври, а погребіння на лаврському братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері.

Ж У Р Н А Л № 32

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про затвердження складу Комісії з організації та проведення похорону спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира, утвореної Розпорядженням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія за №1061 від 05.07.2014 року.

УХВАЛИЛИ:

3. Затвердити Комісію з організації та проведення похорону Блаженнішого Митрополита Володимира, утворену Розпорядженням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія за №1061 від 05.07.2014 року, у складі:

1) митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, вікарій Київської Митрополії, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;

2) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, Керуючий справами УПЦ;

3) митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, вікарій Київської Митрополії;

4) протоієрей Георгій Коваленко, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ;

5) архімандрит Іона (Радзивіл), клірик Київської єпархії;

6) протоієрей Валерій Кравець, клірик Київської єпархії;

7) Рибаков Ігор Олександрович;

8) Деркач Андрій Леонідович.

4. Покласти на Комісію всі обов’язки по проведенню похорону Блаженнішого Митрополита Володимира.

Ж У Р Н А Л № 33

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про утворення Комісії з прийому майна спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира.

УХВАЛИЛИ:

Утворити Комісію з прийому майна спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира у складі:

1) архієпископ Хустський і Виноградівський Марк – голова комісії;

2) митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, вікарій Київської Митрополії;

3) архієпископ Яготинський Серафим, вікарій Київської Митрополії;

4) архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф;

5) протоієрей Віталій Косовський, настоятель Свято-Іллінського храму міста Києва;

6) протоієрей Володимир Терещук, благочинний Оболонського благочиння міста Києва.

ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ І БУКОВИНСЬКИЙ,

МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ КАФЕДРИ

Члени Священного Синоду:

АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

МАРК, АРХІЄПИСКОП ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

СЕРГІЙ, МИТРОПОЛИТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ І КРЕМЕНЕЦЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ГОРЛІВСЬКИЙ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ

ПАНТЕЛЕІМОН, ЄПИСКОП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ І КОЛОМИЙСЬКИЙ

АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ