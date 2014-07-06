Митрополита Владимира похоронят 7 июля на лаврском кладбище возле храма Рождества Божией Матери

Отпевание Блаженнейшего Митрополита Владимира состоится 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, а погребение - на лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божией Матери.

Как сообщается в Журналах Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, обязанности по организации и проведению похорон Митрополита Владимира возложены на специально созданную комиссию.

В состав комиссии по организации и проведению похорон Блаженнейшего вошли наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр; протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ; архимандрит Иона (Радзивил); протоиерей Валерий Кравец; Игорь Рыбаков; Андрей Деркач.

Также Священным Синодом УПЦ создана Комиссия по приему имущества почившего Митрополита Владимира - под председательством архиепископа Хустского и Виноградовского Марка.