В Киеве монахи Десятинного монастыря призывают 3 февраля защитить обитель от возможных действий националистов

Братия Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви призывает остановить возможный силовой захват Свято-Владимиро-Ольгинского храма, который расположен неподалеку от фундамента Десятинной церкви.

По данным Десятинного монастыря, захват может состоятся 3 февраля, сообщает Центр информации УПЦ.

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«Дорогие братия и сестры! 3 февраля 2018 года на 12.00 под видом мирной акции архитекторов [...] готовится силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы», - говорится на сайте монастыря.

В свою очередь, братия обители инициирует молебен и приглашает православных христиан в 11.00 в Десятинный монастырь ( г. Киев, ул. Владимирская, 2).

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Как сообщал Центр информации УПЦ, двое киевлян-архитекторов ночью, 25 января, пытались поджечь Десятинный монастырь. Злоумышленники были задержаны.

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В тот же день националисты «С14» совершили акцию возле Десятинного монастыря, наклеили на храм провокационные листовки и спилили информационные стенды.

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27 января Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте архитекторов-поджигателей, сроком на два месяца. В адрес судьи и монастыря поступают угрозы.