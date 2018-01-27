Благочинный Десятинного монастыря рассказал подробности нападения националистов на обитель (видео)

Благочинный Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы архимандрит Климент рассказал подробности нападения националистов С14 на обитель Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

По словам архимандрита, всего было совершено две акции вандализма над храмом.

«Всего было совершено две акции – то есть две попытки вандализма и надругательства над святыней украинского народа Десятинной церковью. Сначала ночью двое мужчин примерно 35-40-летнего возраста попытались поджечь наш храм. Они залезли на крышу храма, разлили бензин и подожгли его. Лишь чудом не возникло большого пожара, а огонь сам потух. Мы верим что это произошло благодаря Покрову Божией Матери – чудотворной иконы, которая здесь находится и всегда нас защищает», - рассказал благочинный монастыря.

Вторая попытка вандализма, по словам благочинного, произошла вечером – во время литургии в храме, когда группа людей в балаклавах уничтожила информационный стенд возле Десятинного монастыря.

«Вечером, когда мы совершали в храме молитву за мир в нашем государстве и за наш украинский народ, здесь собралась группа молодчиков, которые были в балаклавах. Около 40-50 человек наносили урон имуществу храма, был уничтожен информационный стенд, оклеен и обписан храм плакатами и различными надписями. Также мы слышали в свой адрес неприятные слова, нас обвинили в том, что являемся агентами другого государства», - рассказал архимандрит Климент.

Напомним, 25 января представители праворадикальной организации «С14» 25 января совершили акт вандализма в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве.

Уже вечером полицейские задержали мужчин, которые пытались поджечь Десятинный монастырь в столице