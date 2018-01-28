Оба подозреваемые в поджоге Десятинного монастыря будут содержаться под стражей, а "с14" готовит новые акции

Шевченковский районный суд города Киева принял решение об аресте сроком на два месяца Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, причастных к поджогу храма Десятинного монастыря в Киеве. Об этом рассказал брат одного из подозреваемых, сообщается в видео, размещенном на Фейсбук-странице организации «С14».

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Оба подозреваемые имеют возможность выйти под залог в 2.6 миллиона гривен - такое решение было принято на заседании, которое состоялось 27 января.

Народный депутат Игорь Луценко высказал свою позицию по поводу решения Шевченковского суда на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня судья Левицкая из Шевченковского суда в Киеве арестовала первого из двух парней, которые, как утверждает полиция, пытались поджечь нелегальный монастырь Московского патриархата, самовольно построенный на территории Национального музея истории Украины. Шьют поджог, это от трех и более лет, тяжкое преступление. Аналогичное решение сейчас, в эти минуты, назревает по другому участнику. Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Потому что прокуратура и милиция настроены не слишком агрессивно, просили лишь домашний арест. Тем не менее, судья впаяла фактически содержание под стражей – потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся», - написал нардеп.

Также депутат обратил внимание, что оба мужчины, которые совершили поджог храма Десятинного монастыря УПЦ, являются архитекторами, поэтому «чувствительны к нарушению правил градостроительства, к любому диссонансу в облике города».

«По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками», - комментирует Игорь Луценко.

В то же время в "с14" проанонсировали будущие акции против Десятинного монастыря Украинской Православной Церкви.