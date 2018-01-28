Оба подозреваемые в поджоге Десятинного монастыря будут содержаться под стражей, а "с14" готовит новые акции

20:58, 28 января 2018
Православие
1062 0
facebook.com/igor.lutsenko

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благочинный Десятинного монастыря рассказал подробности нападения националистов на обитель (видео)

Оба подозреваемые имеют возможность выйти под залог в 2.6 миллиона гривен - такое решение было принято на заседании, которое состоялось 27 января.

Народный депутат Игорь Луценко высказал свою позицию по поводу решения Шевченковского суда на своей странице в Фейсбук.

facebook.com/igor.lutsenko

«Сегодня судья Левицкая из Шевченковского суда в Киеве арестовала первого из двух парней, которые, как утверждает полиция, пытались поджечь нелегальный монастырь Московского патриархата, самовольно построенный на территории Национального музея истории Украины. Шьют поджог, это от трех и более лет, тяжкое преступление. Аналогичное решение сейчас, в эти минуты, назревает по другому участнику. Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Потому что прокуратура и милиция настроены не слишком агрессивно, просили лишь домашний арест. Тем не менее, судья впаяла фактически содержание под стражей – потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся», - написал нардеп.

Также депутат обратил внимание, что оба мужчины, которые совершили поджог храма Десятинного монастыря УПЦ, являются архитекторами, поэтому «чувствительны к нарушению правил градостроительства, к любому диссонансу в облике города».

«По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками», - комментирует Игорь Луценко.

В то же время в "с14" проанонсировали будущие акции против Десятинного монастыря Украинской Православной Церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter