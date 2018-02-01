В УПЦ увидели, что депутат Луценко с помощью ВР пытается оправдать действия поджигателей Десятинного монастыря

В Украинской Православной Церкви считают, что заседание подкомитета Верховной Рады Украины по вопросу законности постройки Десятинного монастыря нельзя назвать заседанием подкомитета ВР по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Об этом в комментарии Центру информации УПЦ заявил председатель Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов.

По словам главы отца Александра, это мероприятие следует назвать встречей депутата Луценко с представителями общественности и органами государственной власти.

«Его нельзя относить к заседанию подкомитета, ведь не было ни одного сообщения на официальном сайте комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, в который входит этот подкомитет, отсутствует повестка дня, там был только один депутат – Луценко, кворума даже не было, чтобы состоялось заседание подкомитета. Другими словами, никакого заседания комитета не состоялось.

По сути, произошло некоторое событие, которое выдали за заседание подкомитета, поскольку также отсутствуют какие-либо документы о голосовании и решении», - отметил Бахов.

По словам главы юротдела УПЦ, цель этого мероприятия состояла в том, чтобы оправдать преступные действия поджигателей Десятинного храма и на религиозной почве создать напряжение в обществе.

«Я считаю, что данное собрание, которое происходило в стенах законодательной власти, скликалось с целью давления на суд и на орган исполнительной власти – на Киевскую городскую госадминистрацию, чтобы побудить ее должностных лиц к незаконному демонтажу сооружений Десятинного монастыря.

Кроме этого, заседания послужило платформой для того, чтобы определенные радикальные силы могли призывать к незаконным действиям по отношению к УПЦ. Мы считаем такие действия незаконным и недопустимым», - считает протоиерей.

Кроме того, протоиерей Александр Бахов отметил, что согласно государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, право собственности на дом зарегистрировано за религиозной общиной Украинской Православной Церкви, поэтому он не может быть снесен.

«Если говорить о предписании благоустройства о демонтаже так называемых незаконных построек, то во-первых, его никто не видел, а во-вторых, учитывая, что он появился более 4 лет назад, есть основания считать, что религиозная община приобрела права собственности несколько позже. При таких условиях данное предписание можно считать невилированым и оно теряет свое действие», - пояснил Бахов.

По словам председателя юридического отдела УПЦ, общественно-опасное действие поджигателей, гораздо больше, чем повреждение имущества.

«Своими действиями они подают пример другим поступать так же по отношению к храмам, которые по их мнению могут быть незаконно построенными. Это не просто поджог здания, авто, это также попытка осквернить и уничтожить святыню. В Киеве достаточно много сооружений, которые считаются незаконным, но разве кто-то идет их поджигать? Мы живем в правовом государстве, где предусмотрены законные механизмы и инструменты, которыми можно пользоваться для выражения своей позиции. В данном случае действия поджигателей нельзя расценивать, как некий арт-перформанс, выражения гражданской позиции. Это есть преступление. Если люди начнут так выражать свою гражданскую позицию, то это ни к чему хорошему не приведет», - резюмировал протоиерей.

Как сообщалось, 25 января двое злоумышленников пытались поджечь храм Рождества Богородицы в Десятинном монастыре на улице Владимирская, 2. Поджигателей поймали на горячем и задержали.

Судья Шевченковского суда Киева избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение возмутило единомышленников поджигателей. Позже служитель Фемиды заявила об угрозах в свой адрес, а сторонники действий поджигателей анонсировали акцию поддержки арестованных возле Десятинного монастыря 3 февраля.