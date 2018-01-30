Дело о поджоге Десятинного монастыря УПЦ: судья пожаловалась на угрозы

Судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая пожаловалась в полицию на преследования и угрозы. Об этом сообщает "Украинская правда".

Ее комментарий относительно решения о содержании под стражей Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, подозреваемых в поджоге Десятинного монастыря УПЦ в Киеве, обнародовала пресс-служба суда.

Левицкая отмечает, что судебное заседание закончилось в 1-ом часу ночи 28 января – и она поехала домой, возле суда полиция устроила "коридор" для проезда авто судьи.

"В 2 часа ночи я приехала домой на собственном автомобиле. На утро этого же дня на лобовом стекле автомобиля, который был припаркован возле моего дома, под дворником было кем-то подложеное письмо в виде буклета, на котором изображена семья (папа, мама и двое детей), а на обратной странице выдержки из статей Конституции Украины", – отметила Левицкая.

"Таким образом неизвестные следили за моим автомобилем от суда до дома, в котором я живу. Учитывая, что у меня есть муж и двое детей, я приняла это как угрозу лично мне и моей семье, в связи с выполнением мною правосудия в Украине", – заявила она.

"По этому поводу я обратилась в полицию о выяснении, кем было подброшено это письмо", – сообщила судья.

Также она отметила, что когда ее коллега Лидия Щебуняева отказала защите в отводе Левицкой, собравшиеся люди кричали, что они ее "убьют и найдут место ее пребывания".

Относительно сути дела о поджоге, то Левицкая сослалась на данные следствия о том, что Шемотюк и Горбун в состоянии алкогольного опьянения договорились поджечь Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы "Десятинный", на улице Владимирская, 2 Г.

По данным следствия, мужчины приобрели легковоспламеняющееся вещество, похожее на бензин, и разлили его в пять пластиковых 4-литровых канистры, а около 23.50 24 января прибыли в монастырь.

Шемотюк вылез на крышу и облил его жидкостью из канистры, а Горбань облил входную дверь. Примерно в 00.01 Горбань поджег жидкость на дверях – она загорелась, но погасла. Охранник монастыря увидел вспышку и "тревожной кнопкой" вызвал полицию охраны, которая прибыла за считанные минуты и задержала Горбаня и Шемотюка, пишет судья.

Левицкая отметила, что подозреваемых не остановило ни то, что внутри храма могли быть люди, ни священные утварь и иконы, ни то, что пожар мог "расплавить" фундаменты Десятинной церкви, построенной еще в 10 веке Владимиром Великим, "в которой погибли последние защитники Киева в 1240 году".

Судья также указала, что прокуратура сначала ходатайствовала о содержании Горбаня и Шемотюка под стражей, но на заседании прокурор Павел Дисак заявил о возможности домашнего ареста, ведь фактические убытки от преступления незначительные, подозреваемые ранее не судимы, каждый из них имеет 2-х несовершеннолетних детей.

Левицкая рассказала, что прокурор должен был отозвать, дополнить или заменить ходатайства.

Она также подчеркнула, что обвинение опиралось на показания свидетелей, изъятые в Шемотюка и Горбаня возле монастыря 5 канистр с бензином, смывы с рук подозреваемых и видео очевидца.

Раньше мужской "Десятинный монастырь" заявлял, что в ночь на 25 января двое пьяных пытались поджечь Владимиро-Ольгинський храм, а под вечер "радикалы" из "С14", "Традиции и порядок", а также "Соколы" попытались проникнуть в храм, после чего, будучи в масках, "болгаркой срезали информационный стенд возле храма, обклеили церковь листовками с известными всем лозунгами".