В УПЦ дали оценку решению Киевсовета, которым Церковь лишили льгот на пользование земельными участками

В Украинской Православной Церкви дали оценку решению Киевсовета, которым Церковь лишены льгот на пользование земельными участками.

"Одиозности этому решению придает то обстоятельство, что киевские депутаты проголосовали за лишение льгот только для крупнейшей в Украине и столице Церкви, и сохранили их для представителей других конфессий, в том числе и деструктивных сект", - говорится в комментарии на официальном сайте УПЦ.

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"Инициаторами такого постановления, которое нацелено на расшатывание межконфессионального мира в украинском обществе, выступили депутаты фракций «Свобода» и «Удар-солидарность» Александр Семененко и Александр Харченко. Это популистское решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание общественности от протестов представителей образования и других незащищенных слоев населения столицы, которые были лишены социальных льгот и в знак протеста перекрыли движение на улице Крещатик", - считают в УПЦ.

В частности отмечается, что "авторы постановления не скрывают открытой агрессии по отношению к Украинской Православной Церкви. Свои действия, игнорирующие права верующих депутаты, объяснили безосновательными обвинениями в сторону УПЦ".

"Не смотря на активную деятельность духовенства УПЦ в помощи украинским военным и беженцам, а также освобождении украинских воинов из плена, благодаря самоотверженному подвигу священников канонической Церкви, депутат Харченко заявил, что «священники УПЦ МП в зоне АТО ведут антиукраинскую пропаганду, а также отказываются отпевать погибших воинов»", - обращают внимание на официальном сайте УПЦ.

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"Пока неизвестно, какое моральное право депутаты Семенченко и Харченко имеют право обвинять Церковь, что киевская община не имела возможности засвидетельствовать заслуги этих своих избранников перед украинской армией", - констатируют в УПЦ

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Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет вчера принял решение, которым лишил Украинскую Православную Церковь льгот на пользование земельными участками.