Пресс-конференция в УНИАН "Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период" (стенограмма)

В информационном агентстве УНИАН 17 декабря состоялась пресс-конференция "Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период". Во время пресс-конференции состоялась презентация Центра гуманитарной помощи УПЦ.

Участники мероприятия: глава Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов; координатор работы по помощи бездомным иеромонах Мелхеседек (Гордиенко); глава общественной организации «Друзья общины святого Эгидия» Юрий Лифансе; координатор Центра гуманитарной помощи УПЦ Анна Клименко; руководитель отдела социального служения Харьковской епархии УПЦ протоиерей Евгений Ромашин, координатор волонтерского движения "Тельняшки", журналист телеканала "1+1" Александр Иваницкий.

Организатор пресс-конференции – Украинская Православная Церковь.

Протоиерей Владислав Диханов

- Включились в работу сразу, опекали базы переселенцев, создавали свои базы переселенцев, создали накопительные склады, раздавали груз на Восток.

Ситуация меняется, мы пытаемся следить за происходящими событиями, меняется характер, структура этой помощи, мы видим, что очень много людей оказались на улице, стало в два, в четыре раза больше людей на улице. И характер той помощи, которую мы оказываем мы тоже сейчас видоизменяем.

Были созданы центр социальной адаптации, склад гуманитарной помощи который оказывал по началу помощь продуктами питания, средствами личной гигиены, он сейчас тоже трансформировался и перерастает в центр гуманитарной помощи.

Есть у нас проекты духовно-психологической поддержки. Главный посыл, это то что Церковь не делит людей ни по политическому, ни по национальному признаку. И на сегодняшний день является тем связующим звеном, способным восстановить и вылечить это общество.

Очень тяжело было нашим людям войти психологически и духовно и я думаю, что будет не так просто выйти из состояния войны и мы хотим сработать на опережение. Для этого создаются центры социальной адаптации, центр гуманитарной помощи. Вот и я думаю, что мои коллеги смогут поделиться, рассказать о той работе которая сегодня делается Церковью, делается не только духовенством, но и всеми верующими людьми. Я бы хотел предоставить первое слово координатору центра гуманитарной помощи Анне Клименко.

Анна Клименко

- Здравствуйте друзья! Центр гуманитарной помощи - это проект который был создан УПЦ для поддержки переселенцев, тех людей которые очутились в Киеве, потому что они были вынуждены бежать с войны. Начинался он как склад, где просто были продукты, медикаменты, памперсы. Сначала людей было не много - пять человек в день, потом - тридцать человек в день, сейчас это больше 100 человек.

Приходят мамы многодетные, пенсионеры, те люди которые оказались здесь и столкнулись с проблемами такого совершенно бытового характера: они нашли роботу, квартиру и все деньги, которые они зарабатывают, уходят на съем квартиры. Поэтому они приходят в Церковь за утешением, исповедоваться, причаститься. Но поскольку эти квартиры, в которых они живут, не оборудованы практически нечем, они хотят получить материальную поддержку. Даже ту самую гречку, памперсы. Как правило, кроме гречки памперсов, продуктов и медикаментов многие из них получают поддержку.

Они иногда даже плачут, говорят: "Вот знаете мы думали, что мы брошены в одних тапочках в этом Киеве, а мы придя в Церковь, в склад, получили надежду на то, что мы не одни, на то, что мы с Божьей помощью справимся. С нами рядом есть люди, которые кроме гречки, памперсов также дают тепло. Центр гуманитарной помощи оказывает комплексную поддержку. Иногда мы также ездим к ним, там где они живут.

Протоиерей Владислав Диханов

- Грузы сегодня на Восток проблематично доставляются, мы знаем о том, что из 22 машин Рената Ахметова только одна была пропущена с детским питанием. В Церкви есть точно такая миссия, есть организация "Милосердие без границ", которую возглавляет священник отец Захарий Костюк. В сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций он давно сотрудничает с международными организациями. Им удалось доставить гуманитарные грузы и они делают это постоянно. И первыми встречают проблемы пограничные наши области - Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области, и у нас есть здесь представитель города Харькова, харьковская епархия - отец Евгений.

Протоиерей Евгений Ромашин

- Добрый день, дорогие мои. Харьковская область - пограничная область с Луганской и Донецкой территориально. Основный поток беженцев шел через Изюм, через Изюмскую епархию, в первые месяцы и они оседали в этих пограничных районах в надежде вернуться назад. Харьковская епархия территориально не соответствует Харьковской области.

С первых дней вот этой смуты владыка благословил оказывать помощь всем и вся не взирая на национальность, территориальность, независимо, где находятся страждущие - на той или на этой стороне. Сталкивается наша Харьковская епархия и область с теми, кто находится в зоне боевого конфликта. Те, которые уже в наших районах, наших областях, они, скажем так, совместно с социальными службами, волонтерскими организациями, накормлены обхожены и устроены в большинстве своем. Но вот те, которые находятся в пограничных районах - вот эти нуждаются.

Это прежде всего детские дома и акцент сейчас прежде всего на детские дома, учреждения специализированые. Дружковка - во время благоденствия там находилось 200 детей больных ДЦП, после - плюс еще 200 человек. Персонал тот же, площади - те же, финансирование - ну вы сами понимаете, проблема была и в питании и в одежде. Сейчас этот вопрос уже решен.

Дальше остаются детские специализированые учреждения - это психоневротические учреждения, это туберкулезный санаторий, город Стаханов, Углегорск, приграничная Луганская область, где находится интернат для слабовидящих и слепых. Они обращаются к нам, но мы не можем откликнуться на их просьбу - это начиная от продуктов питания - до медикаментов. Вы знаете, возник даже вопрос найти где-то соски для многоразовых бутылочек, которых нет в Украине. Это была скорбь и плач директора. Нашли, отправили: радость была большая.

Проблемы бывают в мелочах, но опять же, мелочи надо решать совместно. Мы не загибаем пальцы сколько и кому мы оказали помощь, мы не считаем. Кто обратился, тому и помогаем - вот это наш девиз.

И вы знаете не так сложно доставлять груз, пропускают раз в неделю, вместе с волонтерами отправляется пять тон гуманитарного груза. Поэтому дорогие мои, то к чему мы призваны, мы должны выполнять. Поскольку Церковь имеет опыт социального служения - это наша повседневность.

Протоиерей Владислав Диханов

- Церковь мыслит себя не только как духовенство, к сожалению, возможно, в средствах массовой информации вот этот посыл и дается, отождествляется только лишь с духовенством. Мы прекрасно понимаем, что духовенство без людей, без мирян - это всего лишь малая часть. Конечно, в такой ситуации, когда вся страна стала на грань катастрофы, включились абсолютно все, и без помощи своих верных мирян, без помощи людей, которые приходят в Церковь, молятся в храме о мире, о том, чтобы все было хорошо, и сейчас продолжают эту молитву. Деятельно участвуют во всех программах, иногда даже быстрее. Я бы хотел предоставить слово Александру Иваницкому, координатору как раз такой волонтерской группы. Александр, расскажите пожалуйста о тех шагах, которые делала ваша волонтерская группа.

Александр Иваницкий

- Вы знаете, отче, мне несколько дней назад позвонила одна женщина, она нашла мой номер телефона в интернете, она сказала: "Вот я хочу стать волонтером, как им стать? Примите меня в волонтеры". Очень часто возникает такая точка зрения, что для того, чтобы стать волонтером, нужно какой-то экзамен пройти, ответить на четыреста вопросов, заклинания над тобою прочитают, и ты станешь волонтером. На самом деле, вот я хочу спросить у Ани, когда мы создали Вконтакте группу "Тельняшки", сколько у тебя времени ушло что бы создать группу? Минут 6.

Я пошел в "ПриватБанк" и создал вот такую карточку, у меня на это ушло еще пол часа, и где-то за четыре месяца через эту карточку прошло 20 тысяч гривен, и мы закупили на эти деньги тушенку и прочие вещи, которые отвезли на склад.

Вообще вместе с Аней мы потратили минут сорок и мы реально начали это делать, потом мы в этой группе выложили номер карточки и сказали, что начали собирать деньги. Те люди, которые нас знали в Ионинском монастыре, перечислили несколько сотен гривен, мы что-то купили, выложили фотографии, выложили фотографии чеков. Люди нам поверили и стали перечислять.

Таким образом мы начали эту инициативу и за несколько месяцев где-то тысяч 20 уже прошло. Я хотел сказать что это сделано от Ионинского монастыря, где очень много волонтеров.

Вообще, как правило, все наши волонтеры - это люди до 30 лет, и они ломают стереотип о том, что люди, которые ходят в Церковь - это 40-50 лет, бабушки которым нечего делать. Я хочу сказать, что Аня работает в компании Henkel, она очень успешная и у этого человека очень большая зарплата - больше чем у меня. Хотя я работаю на телеканале "1+1", журналист, у меня хорошая зарплата, но у нее больше.

Я просто хочу сказать, что ломается стереотип о том, что это люди какие-то пожилые, неудачники, которые работают в Церкви и им больше нечем заняться. То есть, если мы пишем «Єдина країна» на телеэкранах, то это значит, что человек, если пришел с Востока, то мы должны ему помочь. Главное - встать с дивана и начать помогать людям, которые с Востока, тогда мы действительно ощутим, что мы «Єдина країна» и «Единая страна».

Протоеиерей Владислав Диханов

- Спасибо большое, Саш. Вы знаете, когда начались проблемы с переселенцами, мы сразу включились в работу. Как я уже говорил, люди действительно делятся на несколько категорий. Первая - это когда люди действительно пострадали, действительно понимают что такое горе, что такое несчастье. Единственное о чем они просили, о чем они молились - это о мире. Они довольствовались самым малым, то, что у них было.

Были другие люди, среди переселенцев, которые приходили как хищники и просто требовали, требовали, требовали. Было конечно тяжело, но мы понимали, что даже эти люди нуждаются в помощи, потому что у них тоже есть маленькие дети.

Но потом возникла еще одна группа переселенцев. Почти сразу, которые пришли и сказали: "Мы тоже хотим помогать. Потому что мы видели это горе и мы понимаем вас, насколько вам тяжело. Потому что мы тоже сейчас оторваны от домов".

Даже сейчас есть такая шутка в сетях: раньше выносили наркоманы вещи из дома, а сейчас выносят волонтеры. Это действительно правда. Включились при Ионинском монастыре, там мы как раз сотрудничаем с молодежным синодальным нашим отделом. Были проведены одни из первых курсов по оказанию первой медицинской помощи. Волонтеры, которые прошли эти курсы, также сейчас трудятся в центре гуманитарной помощи.

Первичный посыл который мы давали, что Церковь не делит людей ни по цвету кожи, ни по национальности, ни по политическому признаку. Мы работаем для тех, кто страждет. И конечно же мы готовы работать с теми, кто направлен и смотрит в сторону нужд людей, в сторону их горя.

Это люди как среди нашего духовенства также и дружественные нам организации. Я бы хотел сейчас предоставить слово Юрию он является главой громадської організації «Друзі спільноти святого Егідія» краткую предысторию Юрий сам расскажет об этой организации мы в очень тесном сотрудничестве. Юрий пожалуйста.

Юрий Лифансе

- Дякую отче. Доброго дня! Хотів звернути увагу на проблему людей, що потребують допомоги на вулиці, бо зима - це особливо складний час для бідних людей. До проблеми відсутності житла, часто зневаги та агресії зі сторони суспільства, додаються мороз, нестача їжі та теплих речей, більша потреба в дорогих ліках.

Кожен рік лише у Києві і це дуже важливо, замерзає кілька десятків людей на вулиці, і присутність у місці Києві великої кількості біженців і вимушених переселенців, економічна криза призвели до зубожіння і до збільшення кількості людей, що потребують допомоги на вулиці.

Слід відзначити, що і місто і держава намагаються вирішити цю ситуацію, але дуже часто заходи, які робляться, дуже часто є недостатніми. Наприклад, у Києві лише один центр допомоги бездомним людям, в ньому 150 місць і в цілому місці є лише кілька душів для людей, де люди можуть помитися безкоштовно, і це не кілька тисяч бездомних людей, що живуть на вулиці.

У цій ситуації особливо важливою є підтримка Церкви та волонтерських організацій. Кожний день у Києві своїм коштом та своїми зусиллями Церква та громадські організації годують понад 1000 людей. Це люди без дому, літні люди, бідні люди і останнім часом все більше звертаються вимушені переселенці, які живуть у Києві.

У Києві є багато парафій, які годують людей. На Троєщині - Свято-Троїцька, Вознесенська - на Деміївці, Свято-Ольгінська - в Дарниці, Святителя Михаїла Митрополита Київського - при Олександрійській лікарні, Адріана і Наталії - на лісовому масиві, Георгія Побідоносця - на вокзалі, святого Спірідона - на Борщагівці. Кожна парафія в місті має свого бідного, свою родину, яку вона підтримує. І це тисяча людей, кожен день отримує допомогу.

У напрямку соціального служіння відзначив Блаженніший Онуфрій: «Церква знаходить спільну сферу співпраці з усіма прошарками суспільства з державними структурами, з комерійними та соціальними організаціями та іншими. І це служіння нас зближує. Милосердя до стражденних, - продовжує Блаженніший, - і знедолених, незалежно від їх національності та соціального становища - це один із головних напрямків служіння Церкви».

І прикладом цієї спільної праці є лист, який можна взяти в кінці і який підписали представники різних Церков, бо ми маємо одні й ті самі біди, одних й тих самих людей, яким треба допомагати. Розгалужена структура Церкви дозволяє допомогти конкретній людині у тому місці, де вона знаходиться. І прикладом цієї допомоги є молодіжки, які багато разів згадувалися сьогодні.

Це означає, що на Заході в парафії молоді люди збирають речі, збирають допомогу, збирають в Іонійському монастирі, і члени молодіжних організацій, передають їх іншим своїм друзям, наприклад у Бердянськ біженцям, де ця допомога доходить до конкретної людини, яка має конкретні якісь потреби.

Особливим у цій допомозі є те, що вона об’єднує людей по всій Україні і залучає тисячі людей до добрих справ, що змінює життя бідним і тим, хто допомагає.

Друзі спільноти святого Єгідія – це приклад волонтерської допомоги, що змінює життя бездомних у місті Києві, Львові чи Івано-Франківську. І прекрасним моментом дружби є Різдвяний обід, який цього року ми назвали «Кроком до миру». Це велике свято людей, що зустрічають народження Ісуса за столом, великим як світ, за спільним столом, в теплій родинній атмосфері збираються літні люди, збираються біженці, збираються діти та члени спільноти.

Свято влаштовується як справжній бенкет, тому що накриваються гарні столи, запалюються свічі, є людина, яка розливає вино, що готує для них наш друг у себе на дачі. Кожен рік він дає 100 літрів цього вина, і гості приходять, багато різних людей приходять. Наприклад у Львові офіційним гостем такого Різдвяного обіду є мер Садовий.

Цього року святий Миколай також 19 грудня почне розносити письмові запрошення на цей Різдвяний обід. І можливо це простий приклад, але такий, що змінює життя.

Але запитання: що може зробити кожна людина? Наша організація разом з рухом «Молодь за мир» за підтримки багатьох людей, у тому числі соціального відділу Української Православної Церкви, започаткувала акцію цього року, яка називається «Тепла зима». Проте це коротка інструкція про те, що може зробити кожна людина для того, щоб спасти взимку людину. Там є прості правила. Так само ви можете взяти собі приклад цієї листівки.

Але найпростіше і що дуже важливо, коли проходите поряд з людиною, що лежить на вулиці зимою, дуже важливо біля неї зупинитися і розбудити, викликати швидку допомогу, бо людина на -10 замерзає протягом десятьох хвилин. Тому навіть самі прості кроки, які ви можете зробити: пригостити чаєм та принести речі до найближчого приходу, парафії, розбудити людину, викликати швидку допомогу – це кроки, які допомагають вижити людині, і кроки, які роблять вас більш людяними. Дякую.

Прот. Владислав Диханов

- Спасибо, Юрий. Конечно Церковь - это в первую очередь духовный институт, и в первую очередь миссия Церкви - это духовная миссия. И мы должны помнить об этом, об этом нам говорит священноначалие. И в то же время мы не живем на какой-то другой планете. Мы живем среди людей, ходим в те же магазины, испытываем те же трудности, что и абсолютно каждый человек.

Например я как многодетный папа до сих пор стою в очереди на квартиру. Вот у нас 46 метра квадратных, мы живем семь человек, плюс наша бабушка – восемь. Точно такие же проблемы. Никаких ни дворцов, ни замков. Но когда есть горе людское, то оно в общем-то тоже становится нашим горем.

Я хотел бы представить еще одного человека, священника. Он является сотрудником епархиального отдела по благотворительности и социальному служению и как раз координатором по оказанию помощи бездомным. Отец Мелхиседек Гордиенко. Кстати этот тот самый батюшка, который не сидит в офисах, а первым ходит туда, где есть нужда, где есть проблема. Когда возникли первые противостояния на Грушевского, это именно он вышел между баррикад и встал. Вот сегодня он на другом форпосте. Отче, вам слово.

Иером. Мелхиседек (Гордиенко)

- Здравствуйте, друзья! Проблема с бедностью - это проблема, которая беспокоит человечество многие века, может быть даже от сотворения мира. Это война со смертностью, в которой люди гибнут от холода и голода. И мы, люди, живущие в нормальных условиях, этого не замечаем. И из-за этого в мире создается очень много проблем.

Церковь и Святое Писание очень много уделяет внимания помощи бедным, учит нас не быть равнодушными, сострадать и помогать. Для этого у нас в церквях создаются инструменты для работы с такими проблемами. В первую очередь это телефон доверия «Надежда», который сейчас очень актуален и буквально не умолкает. Там работает несколько линий.

Гуманитарный склад выдачи помощи, здесь же в Киеве, мы собираем помощь и пересылаем в зону АТО, и точно так же выдаем людям здесь, на месте. Очень много помощи. На недавнем отчете, вы знаете, были озвучены цифры оказанной помощи. Несколько сот тысяч тонн было передано мирным жителям и пострадавшим в зону АТО. И точно так же несколько сот тысяч тонн было здесь собрано и выдано здесь, на месте, переселенцам, которые нуждаются в помощи.

Следующий момент: сейчас мы создаем социальные патрули. Мы перенимаем этот опыт наших друзей. Мы сейчас учимся помогать бедным, помогать не только материально, но и помогать людям словом, хорошим отношением, чтобы тепло наших сердец в зимние холодные вечера было намного более действенно, чем там булочка или кусочек хлеба, или те две гривны, которые мы быстренько бросили, пробежали и забыли.

С ними нужно общаться, нужно знакомиться, узнать какие проблемы этих людей беспокоят. И в дальнейшем как-то стараться посоветовать, помочь, потому что человек в унынии, который ведет эту войну со смертью долгие годы.

В нашей стране война со смертностью началась с 90-х годов, когда на улице появились бомжи, бездомные, брошенные, никому не нужные люди. То есть эту войну бездомный человек ведет каждый день, и каждый день может стать для него последним.

Поэтому сейчас мы хотим направить внимание общества на то, что война ведется не только там, но война ведется и здесь, в тылу, и здесь гибнет не меньше людей, чем там от переохлаждения, от холода, от алкогольного отравления, от всяких ситуаций, которые мы знаем. Их избивают, обливают-поджигают, творят с ними какие-то ужасные вещи. И это все надо опережать, над этим нужно работать. То есть, если мы христиане, если мы считаем себя верующими людьми, то это наша святая обязанность.

Прот. Владислав Диханов

- Спасибо, отче, большое. Отец Мелхиседек упомянул телефонную линию. Действительно, на выходе из событий Майдана много людей стало обращаться в Церковь за оказанием психологической, духовной помощи и среди и так огромного количества обращений, с которыми сталкивается любой священник на своем приходе – эти обращения выросли в несколько раз.

Мы понимали, что людям часто нужна была помощь в неурочное время, тоесть не тогда, когда нам удобно, а когда у людей болит душа, болит сердце за то, что происходило (жертвы здесь были в Киеве). И тогда было принято решение - еще весной - создание такой телефонной линии духовной поддержки «Надежда».

Люди звонили разные, вначале звонки были от людей, переживших Майдан, получившие какие-то психологически духовные стрессы. Летом начались звонки от людей-переселенцев. Много было звонков людей, которые действительно интересуются духовной жизнью.

Мы были не готовы войти в войну ни психологически, ни духовно. Вот так же сейчас на выходе из войны мы не готовы будем выходить из нее: очень много искалеченных душ, сердец. И нам нужно будет помочь друг другу построить нормальное здоровое общество.

Вряд ли больные люди смогут построить здоровое общество, да? То есть нам нужно выздороветь сначала. И вот телефонная линия, которая существует, оказывает такую помощь. Я один из тех людей, которые принимают звонки и могу сказать, что вопросы очень сложные. Я не могу конечно все озвучить. Бывают ситуации сложные.

Звонили наши солдаты, сталкивались с предательством своих командиров, спрашивают как быть в таком случае. Для многих огромной проблемой является нравственный порог. Они убивали. Они понимают, что они солдаты, но все таки, они преступили заповеди. Для того-то это тяжелая травма внутренняя, душевная. Вот человек вернулся домой и говорит: «Батюшка, я дома. Рядом со мной моя жена, которая меня буквально вымолила, мой ребенок. Я вроде бы должен быть счастлив, но я несчастен». Вот таким людям мы сейчас оказываем помощь.

Люди должны объединиться вокруг горя, вокруг страдания. Чтобы мы не искали те соринки, те сучки, которые есть в глазу каждого из нас. Чтобы мы все-таки попытались понять, каким образом нам примириться друг с другом, и каким образом быстрее действовать, чтобы проблема не порождала проблему, а искать уже выход из возможных проблем здесь и сейчас.

Анна Клименко

- Где находится центр? Он находится в Киево-Печерской лавре (корпус 70 А). Мы проверяем. Люди приносят копии паспортов, прописку. То есть мы должны действительно удостовериться, что это переселенцы. Далее: около ста человек в день мы обслуживаем.

Прот. Владислав Диханов

- Летом мы вывезли более 500 человек из Горловки, там тогда шла бомбежка и мы размещали людей по санаториям, по базам отдыха, по монастырям.

У нас был свой собственный Центр социальной адаптации, здесь мы получили уникальный положительный опыт. Мы хотим дальше его развивать. Мы летом еще сняли небольшую частную базу в 100 км от Киева на полгода, и там разместили людей. Мы помогли людям, во-первых, выдохнуть эту гарь войны, немножко психологически-духовно восстановиться.

Кстати людей, которые обращаются к нам в Центр гуманитарной помощи, мы просим предъявить справку, что они зарегистрированы. Почему? Потому что мы их немножко подстегиваем, что все-таки нужно не только, чтобы тебе кто-то что-нибудь дал, ты сам должен двигаться в сторону социального выздоровления. И вот те люди, которые прошли через наш центр, мы им помогали восстановить все свои социальные какие-то права, льготы и так далее, трудоспособным помогли устроиться на работу. К новому году мы должны эту базу уже закрыть, и вот люди, уезжая, благодарили со слезами на глазах, и вот у них уже определено будущее. Все равно они прожили с нами это время и они очень благодарны.

Летом поток переселенцев был огромным, и это было заметно, общество активно включилось в оказание помощи. Осенью, в сентябре, когда было оглашено перемирие, был отток переселенцев, и это тоже стало заметно. У многих сложилось впечатление, что проблема беженцев решена. На самом деле, очень много людей вернулось назад, но это чаще всего люди трудоспособного возраста – они хотели там быть, а здесь остались социально незащищённые люди. И я делаю своего рода призыв к продолжению осуществления помощи.

Анна Клименко

- Информация передаётся по кругу. Вот только вчера мне позвонили и сказали: я жена солдата, у меня двое детей, мой муж сейчас в зоне АТО. Вы бы не могли мне выделить памперсы?

Это я к тому, что центр социальной помощи начался с целевой группы переселенцев, но сейчас это и жены и вдовы солдат АТО, это и солдаты, которые лежат в госпиталях. Целевая группа – это пострадавшие от военных действий в Украине.

Вопрос: Вы можете назвать каналы финансирования? Помогает ли как то Церковь военным?

Прот. Владислав Диханов

Секретов никаких нет. Летом я лично организовывал сборы помощи, сбор помощи через социальные сети. Не было никаких источников финансирования – как в старину собирали деньги на строительство храма, по 5 копеек, всем миром собирали и строился красивый храм. Так и сейчас было умилительно и отрадно, когда приходили бабушки, студенты, разбивали кубышки, отдавали последние копейки, из этого получалась помощь, из этих копеек получалась огромная помощь. Вначале было даже страшно, потому как мы увидели, что людей много, а помощи поступало не так много, эти копеечные поступления перекрыли все нужды. Это было чудо Божье.

Помощь собирается через интернет, многие храмы поставили ящички для сбора помощи. Всё делается прозрачно, чтобы люди видели, что финансы не оседают в виде загородных домов или каких-то либо машин. Та помощь, которая приходит к нам, люди могут отследить: сколько получено и на что потрачено – есть фотоотчёты. Не всегда лично у меня есть время, потому как сам развожу переселенцев и склады организовываю в других городах. К примеру, вот Бердянск вспоминали, там только официально зарегистрировано 10 тыс. переселенцев, в раза три больше незарегистрированных. Вы представляете, какая для города это нагрузка?! Очень огромный объём работы.

Юрий Лифансе

- Один из источников финансирования – это ангелы. Когда собирали на мобильный госпиталь, позвонили из Ионинского монастыря, и он забрал ночью пакет – открывает, а там 100 тыс. грн. И это позволило госпиталю уехать и помогать там, где он нужен. Это подарок ангела, потому что неизвестно даже имя того, кто помог.

Каждый может что-то сделать. Нет такого человека, который бы не мог помочь. Если рядом с вами живёт вдова, то вы можете помочь ей и её детям. Если вы идёте на работу и видите человека, то вы можете ему помочь, захватив с собой из дома бутерброд.

Я вам говорю, что стакан чая помогает выжить человеку. Одна из проблем для переселенцев и бедных людей – это предрассудки. И то, что могут сделать журналисты в этой войне – это неимоверная роль. Мы работаем 1991 года и знаем, что слово «бомж» может убить человека. Бомжа можно выгнать из подъезда, облив его кипятком. С бездомным человеком это уже сложнее сделать.

Если пресса перестанет использовать слово «бомж», то вы уже сделаете большое дело и поможете людям. Если вы лично нальёте чаю, то вы поможете выжить людям. Если вы снимете сюжет о центре оказания помощи, то вы тоже окажете помощь. Очень часто новости разделяют людей. Хорошие новости спасают больше людей, чем скандальные новости, не стоит гоняться за рейтингами.

Иером. Мелхиседек (Гордиенко)

- Я бы хотел поблагодарить МЧС. Благодаря им установлено 10 пунктов обогрева. Мы готовы поддержать эти пункты обогрева своим социальным патрулём. Конечно, хотелось бы создать автобус милосердия, который бы курсировал по городу. И люди, зная о нём, могли бы принять душ и покушать, отдохнуть. Но это пока только на стадии проекта.

Прот. Владислав Диханов

- Спасибо, я вернусь к вопросу солдат. У наших волонтёров много родственников находится в зоне АТО. По сути, они и выступают связывающим звеном между Церковью и военными в зоне АТО. Мы уже не ведём счёт продуктов, которые были им переданы. Собирались бушлаты, бронежилеты, тёплые одеяла и всё передавалось через родственников волонтёров военным. Для оказания помощи раненным в Киевский госпиталь и Днепропетровскую больницу им. Мечникова закуплено оборудования на 2 млн. грн. Запорожский владыка Лука вообще сам участвовал в ремонте госпиталя.

Люди выходят на передовой план в оказании помощи. Любой приход, так или иначе, включён, потому что многие прихожане участвуют в проводах своих детей в зону АТО. Поэтому говорить, что Церковь не участвует невозможно. Вчера звонил на Волынь, в Каменец-Подольский и мне говорят: «Батюшка, мы собирали солдатам полностью амуницию, счёт на тысячи евро идёт». Очень сложно посчитать.

Протоиерей Евгений Ромашин

- Хочу добавить в плане духовной помощи. Наш Харьковский госпиталь находится на пути эвакуации из зоны АТО. Самое главное, что психологическая травма врачуется здесь и сейчас. Место, где нуждаются в духовной помощи, окормляет четверо наших священников, обслуживают Харьковский госпиталь. Дают шанс душеньке не озлобиться, а всё-таки выжить.

Вопрос: Сколько человек в вашей команде?

Ответ: Волонтёры это люди, которые от наполненности отдают. Сложно сказать: сколько человек в команде, потому как есть ротация. Восновном это молодёжь из Ионинского и других приходов.

Как вы защищаетесь от морального выгорания?

Через таинство, через Причастие.

"УНИАН-Религии"