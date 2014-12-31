В Киево-Печерской лавре состоялась передача родственникам украинских военных, освобожденных из плена

В Киево-Печерской лавре, в помещении Синодального информационного отдела УПЦ, сегодня состоялась передача родственникам двух украинских военных, освобожденных вчера из плена усилиями Миротворческой миссии УПЦ.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, освобожденные военные - жители Волынской области: младший сержант 51-й бригады Юрий Потейчук и младший сержант Святослав Савчук.

Как сообщил участник миротворческой миссии, первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик, УПЦ способствовала освобождению еще одного военнослужащего - Александра Яслинского, над освобождением которого работала волонтерская группа “Патриот”.

Ю.Потейчук и С.Савчук рассказали, что в плен они попали в конце августа после трагических событий под Иловайском.

Матери военных рассказали о том, что все эти месяцы они обращались в разные инстанции, но никто не смог им помочь освободить их детей. Они выразили благодарность Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему митрополиту Онуфрию за усилия УПЦ, направленные на освобождение из плена украинских воинов.

Протоиерей Сергей Ющик сообщил, что для тех пленных, которых пока не удалось вызволить, Миротворческая миссия УПЦ передала необходимые лекарства.

После встречи священники Волынской епархии УПЦ отвезли солдат и их родственников в Луцк.

Миротворческая миссия УПЦ продолжает прикладывать усилия для освобождения из плена украинских военных.