На Волыни собрали 200 тыс. грн. детям-сиротам, родители которых погибли в АТО

В Волынской епархии УПЦ на благотворительном концерте собрали 200 тыс. грн. детям-сиротам, родители которых погибли в зоне АТО.

Концерт открыли председатель Волынской облгосадминистрации Владимир Гунчик, председатель Волынского областного совета Валентин Ветер и Луцкий городской председатель Николай Романюк. ВИДЕО

Рождественский благотворительный концерт стал своеобразной «исторической ретроспективой» - от первых веков существования Церкви Христовой до крещения Киевской Руси, через средневековье и советскую эпоху атеизма - до наших дней. В рамках этих эпох и проходили выступления коллективов-участников концерта.

Со словами благодарности выступили почетные гости мероприятия.

«Я, как никто, знаю, что такое тяжелая сиротская судьба. Пусть Господь оберегает наших деток-сирот, лишенных родительской опеки, чтобы на их жизненном пути встречались только добрые люди, в сердцах которых является любовь к Богу и ближнему», - сказал владыка Нифонт.

«Я тронут этим действом и верю, что Господь сторицей воздаст всем благотворителям, которые внесли сегодня посильную лепту в помощь детям-сиротам, детям, родители которых погибли», - сказал председатель Волынской ОГА Владимир Гунчик.

На протяжении концерта, учитывая средства, которые уже поступили в Волынской епархии было собрано около 200 тысяч гривен. В общем, как заметил митрополит Нифонт, учитывая пожертвования, которые еще будут поступать, планируется собрать более 300 тысяч гривен.

Председатель Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук отметил, что внимание епархии не будет ограничиваться волынскими приютами.

«Оно распространится на приюты в зоне АТО. Более миллиона гривен епархия направила на помощь армии. Семьям погибших Волынская епархия УПЦ будет оказывать не только материальную, но и духовную помощь. В частности, как сообщил начальник УМВД в Волынской области Петр Шпига, есть 8 семей, и епархия будет ими заниматься. А вскоре подразделение УМВД Украины в Волынский области отправится в зону АТО, и духовник правоохранителей протоиерей Александр Мазурак отправится туда вместе с ними в качестве военного капеллана», - добавил отец Валентин.

Отдельно отец Валентин поблагодарил руководство области, а также УМВД и УСБУ в Волынской области за усилия, направленные на недопущение нарушения межконфессионального мира на Волыни.

«Этого не случилось, и мы искренне благодарны вам за эту работу, за то что незыблемым является конституционное право наших волынян свободно исповедовать свою веру. На примере этого концерта мы видим, сколько верующих сердец волынян - верных Украинской Православной Церкви - сплачивается вокруг нашего владыки Нифонта. Можно видеть и все эти социальные проекты, которые осуществляет Волынская епархия», - сказал отец Валентин.

В заключение все присутствующие пропели «Вечную память» всем, кто погиб в зоне АТО.

По материалам Волынской епархии УПЦ