Киевсовет отменил льготную ставку налога за землю для УПЦ

Киевский городской совет отменил для Украинской Православной Церкви льготную ставку налога за землю.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое предложение депутатов Киевсовета Александра Семененко и Александра Харченко проголосовали при принятии бюджета столицы на 2015 год 78 депутатов.

Своим решениям Киевсовет исключил УПЦ из перечня религиозных конфессий, которым предоставляются льготы по оплате данного налога.

В частности, Семененко объяснил свое предложение так: "Мы прекрасно понимаем позицию церкви Московского патриархата, которая выступает против Украины, а также поддерживает ЛНР и ДНР".

В свою очередь Харченко добавил, что, по его мнению, "священники УПЦ МП в зоне АТО ведут антиукраинскую пропаганду, а также отказываются отпевать погибших воинов, которые отстаивали единство страны".