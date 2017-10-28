Инициатор антицерковного законопроекта заявил о скором голосовании по нему в Верховной Раде

Верховная Рада готова утвердить изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях».

Об этом сказал один из инициаторов законопроекта № 4128, член комитета Рады по вопросам культуры и духовности депутат Виктор Еленский в комментарии порталу «Слово и Дело».

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Еленский напомнил, что проект закона уже дважды вносился в повестку дня сессии – осенью 2016 года и весной нынешнего, однако до его рассмотрения в зале очередь не дошла.

«Было понимание, что в первую очередь необходимо уделить время реформам. Сейчас, когда уже приняли пенсионную, медицинскую, судебную реформы, а также реформу системы образования, появились все возможности рассмотреть этот законопроект. Когда принимали медреформу, ко мне подходили коллеги и говорили: вот сейчас утвердим и можно твоим проектом заниматься», – рассказал нардеп.

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По словам депутата, шансы на утверждение законопроекта довольно высоки. «Конечно, будет против "Оппоблок", который реализует политику Московского Патриархата, по сути, являющейся кремлевской политикой. Других противников закона в парламенте нет», – убежден он.

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Вместе с тем, представители многих конфессий считают, что законопроект № 4128 способен узаконить схемы рейдерского захвата храмов, им нарушается принцип автономности и происходит грубое вмешательство во внутренние дела религиозных общин.