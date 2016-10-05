Против законопроекта 4128 объединились почти все конфессии Украины

Представители почти всех религиозных конфессий Украины выступают против принятия депутатами Верховной Рады законопроекта 4128, потому что видят в нем опасность нового этапа межконфессиональной напряженности.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в ИА «Украинские новости» заявил заместитель главы Синодального отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Этим законопроектом вводится такое понятие как «самоидентификация». То есть, если человек самоидентифицирует себя с какой-то религиозной организацией, приходит туда, считает себя членом этой религиозной организации, после чего может голосовать и, например, предлагать перевести Церковь с одной конфессии в другую. Именно в этом заключается опасность этого законопроекта. Против него выступили почти все конфессии Украины кроме одной - УПЦ КП. Законопроект рискует внести большие проблемы в религиозную среду Украины. Фактически может начаться новый виток межрелигиозных конфликтов. Против законопроекта выступает не только Православная Церковь, но и протестанты, иудеи, мусульмане. Например, мусульмане еще в июне присылали письма спикеру ВР Андрею Парубию с просьбой не ставить законопроект на голосование», - сообщил протоиерей Николай Данилевич.

По словам заместителя главы Синодального отдела внешних церковных связей УПЦ, проект Закона 4128 совершенно не учитывает вероучения религиозных организаций.

«Почти во всех конфессиях, чтобы стать членом религиозной общины, нужно придерживаться религиозных законов и пройти специальные обряды. Нужно пройти крещение, катехизацию, в некоторых конфессиях, например, в лютеранской, нужно пройти миропомазание. После этого человек становится членом религиозной организации. А если человек просто самоидентифицирует себя с религиозной общиной, то это ни к чему не приведет. Поэтому законопроект не только не соответствует Конституции Украины, но и нарушает внутренние правила религиозных конфессий», - добавил Николай Данилевич.

Глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что сам механизм, по которому предлагается менять подчиненность религиозной общины, не выдерживает никакой критики.

«Предлагается механизм изменения подчиненности религиозной общины, и на самом деле в этом нет ничего плохого, и много защитников законопроекта говорят, что ничего плохого не предлагают, а только создают процедуру, по которой религиозная община может изменить свою подчиненность. Но в действительности этот механизм, который предлагается, нарушает принцип автономности религиозной общины. Государство говорит, что во всех религиозных общинах новые члены будут приниматься только по двум критериям: самоидентификации, и участии в религиозной жизни

общины. Но ни действующее законодательство, ни законопроект не объясняют что такое самоидентификация и участие в религиозной жизни. Человек может идентифицировать себя с какой-либо религией, а на самом деле не быть исповедником этой веры», - сказал Александр Бахов.

Протоиерей Николай Данилевич отметил, что перед голосованием в парламенте за проект Закона 4128 депутатам следует быть более дальновидными.

«Если завтра депутаты нажмут на кнопки и проголосуют за законопроект, то послезавтра начнется новый виток межконфессионального напряжения. И в этой ситуации, в которой сейчас находится наша страна, когда на востоке война, порождать внутренние, а тем более религиозные конфликты – неразумно, и недальновидно, ведь верующие всех конфессий будут защищать свои храмы», - подчеркнул заместитель главы Синодального отдела внешних церковных связей УПЦ.

Напомним, что 6 октября на рассмотрение парламента будет вынесен законопроект 4128, которым предлагается внести изменения в статью 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности). Главное научно-экспертное управление ВР порекомендовало депутатам не принимать этот законопроект.