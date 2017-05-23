В случае принятия законопроекта № 4128 может начаться религиозная война - епископ РКЦ

Епископ РКЦ Ян Собило считает, что в случае принятия законопроекта № 4128 в Украине может начаться религиозная война. Об этом он заявил в эфире "Радио Мария".

На днях церковные иерархи сказали свое решительное НЕТ антицерковному законопроекту. По мнению автора Виктора Еленского законопроект призван обеспечить "представителей религиозных общин правом на сознательный выбор, свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств.

"Есть опасность, если подобный законопроект пройдет - начнется еще большая война. Еще хуже, чем мы имеем, потому что она будет основываться на религиозной почве. Представим себе небольшую церковь, католиков на Востоке Украины. Представим себе, что к нам в приход начнут ходить много православных, а потом, они решат, что обряд их не устраивает, переголосуют, и что тогда?

Имущество римско-католической церкви по Закону должно будет отойти православным. Это будет очень несправедливым, потому что небольшая община или приход вынуждена будет уйти. Может начаться религиозная война. Христиане начнут идти друг на друга с ножами!

Это провокационный закон. Возврат к 30-м годам прошлого века. Это конец свободы совести в Украине. Если есть проблема со священником на приходе, который призывает к разделению прихожан, не хочет отпевать воинов АТО, то надо просто иметь ОТВАГУ! Не бояться, а подойти к такому отца и высказать ему недовольствие, сделать это массово", - считает епископ.