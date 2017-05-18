В УПЦ рассказали, почему более 10 тысяч верующих собрались возле Верховной Рады (фото, видео)

В Киеве на площади перед Верховной Радой более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви проводят молитвенное стояние и просят депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты № 4128 и № 4511, которые включены сегодня в повестку дня.

Как сообщает Центр информации УПЦ, своим молитвенным стоянием верующие выражают несогласие с законопроектом, который может узаконить «церковное рейдерство», и законопроектом, который способен дискриминировать УПЦ и предусматривает государственный контроль в ее делах.

«Верующие собрались сегодня у стен Верховной Рады, чтобы помолиться о вразумлении депутатов и напомнить им об их ответственности перед Богом и перед украинским народом. Законопроект № 4128 способен узаконить схемы рейдерского захвата храмов УПЦ, им нарушается принцип автономности и происходит грубое вмешательство во внутренние дела религиозных общин. Законопроект № 4511 существенно нарушает право на свободу вероисповедания, дискриминирует верующих граждан Украины по религиозному признаку, а также в дальнейшем приведет к запрету совершать молитвы в своих храмах», - отметил глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

По его словам, в случае, если законопроекты будут приняты, УПЦ намерена «использовать все законные способы защиты как на национальном, так и на международном уровне».

Как сообщает Центр информации УПЦ, во время молитвенного стояния сотни людей получили благословение от Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, который пришел молитвенно поддержать верующих.

Также сегодня Митрополит Онуфрий в своем официальном обращении к депутатам Верховной Рады напомнил о том, что «Украинская Православная Церковь является Церковью украинского народа и объединяет Восток и Запад, Север и Юг нашей страны».

«Более 300 тыс. граждан Украины лично обратились к Вам от своих избранников, с просьбой не принимать эти законопроекты. Сегодня возле Верховной Рады собрались десятки тысяч верующих, с молитвой на устах просят прислушаться к голосу Церкви. Подобные многочисленные молитвенные стояния проходят по всей Украине», - отметил Предстоятель УПЦ.

Вместе с тем Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «Украинская Православная Церковь неоднократно отмечала опасности этих законопроектов, которые имеют не только антицерковный, но и антигосударственный и антинародный характер, и их принятие приведет к религиозной вражде, дискриминации и нарушении свободы совести и вероисповедания. Реализация этих законопроектов откроет двери для религиозной войны и положит негативный отпечаток на Украину на международной арене».

Предстоятель УПЦ призвал депутатов не допустить принятия изменений, предусмотренных в проектах Законов №4128 и №4511.

«Молим Милосердного Бога даровать Вам мудрость, взвешенность, христианское понимание и любовь при принятии судьбоносных решений для нашего Украинского государства», - сказал Митрополит Онуфрий.

Как известно, вчера Всемирный совет церквей призвал руководство Украины отозвать антирелигиозные законопроекты. Генеральный секретарь организации пастор Олаф Фюксе Твейт направил письмо Президенту Украины Петру Порошенко.

В обращении к украинскому руководству пастор указывает, что готовящиеся изменения в законах "ставят под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех церквей и религиозных общин в Украине".

Пастор уверен, что эти поправки идут вразрез с усилиями по развитию демократии, а также могут вызвать новую волну напряженности в украинском обществе.

Напомним, что сегодня в повестку дня ВР внесены законопроект № 4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", а также законопроект № 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором".