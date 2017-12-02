Архиерейский Собор РПЦ: день четвертый

В Москве 2 декабря проходит четвертый день работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Перед началом четвертого дня Собора, в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского (†1867), Патриарх Кирилл и члены Архиерейского Собора молились за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя, сообщает Информационная служба Архиерейского Собора.

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По завершении Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви совершил славление и вознес молитву у раки с честными мощами святителя Филарета. Святейший Владыка и Преосвященные архипастыри поклонились мощам святителя Филарета, митрополита Московского, и святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Заседание заключительного дня Собора открылось сообщением председателя Мандатной комиссии архиепископа Берлинского и Германского Марка.

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Затем началось обсуждение итоговых документов. Проект Постановлений Освященного Архиерейского Собора представил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси.

В этот же день пройдет торжественное заключительное заседание Собора, в котором примут Предстоятели и делегации Поместных Православных Церквей.

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