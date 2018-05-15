Филарет созвал пресс-конференцию и заявил, что возвращаться в Московский Патриархат не будет

Русская Православная Церковь призвала Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата вернуться в Московский патриархат, но этого никогда не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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По его словам, он обратился с письмом к РПЦ, чтобы с него была снята анафема, что открыло бы диалог к ​​примирению, "однако оказалось, что русская церковь не готова к диалогу".

"Я обратился к Московскому патриархату и к епископату относительно примирения. Эта инициатива пришла от Московской патриархии, но не прямо из Москвы в Киев, а через митрополита зарубежной русской церкви Илариона", - сказал Филарет.

По словам главы УПЦ КП, российская сторона при посредничестве Илариона передала ему, что собор РПЦ готов снять с него анафему, но при условии, что он попросит об этом.

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Результатом этого было письмо Филарета к предстоятелю РПЦ и епископату русской церкви. Ему объяснили, что без соответствующего обращения к собору невозможно принять решение о снятии анафемы.

"Нужно было решить вопрос о снятии анафемы, потому что примирение без молитвенного единения невозможно. А для совместной молитвы нужно снять анафему. Поэтому была достигнута договоренность, что этот вопрос будет решен на соборе РПЦ", - сказал Филарет.

Также он добавил, что надеялся на то, что после снятия анафемы можно будет вести диалог с РПЦ о предоставлении автокефалии УПЦ КП.

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"Вместо этого собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение, не на решение вопроса автокефалии, а на то, что якобы мы хотим вернуться в лоно Московского патриархата. Так вот, я хочу заявить твердо - никакого покаяния, что я выбрал путь автокефалии Украинской православной церкви, не было, нет и не будет никогда. Потому что Бог дал нам государство, и в государстве должна быть независимая православная церковь. Это аксиома. Этим путем прошли все православные церкви, в том числе и русская, которая после образования большого Московского княжества отделилась от Киевской митрополии в Московскую", - подчеркнул глава УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября вечером в Русской Православной Церкви заявили о том, что глава УПЦ КП Филарет попросил прощения и просит примирения. В ответ в УПЦ КП заявили, что ни о каком покаянии и возвращении в лоно РПЦ речь не шла.