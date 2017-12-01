В РПЦ рассказали, как епископат воспринял письмо Филарета и что будет дальше

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви воспринял письмо главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета, «как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении печального разделения, длящегося четверть века».

Об этом сказал председатель ОВЦС РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

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«Письмо завершалось словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем». Эти слова были восприняты членами Архиерейского Собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении печального разделения, длящегося четверть века. Именно для ведения переговоров, а вовсе не для какого-то "помилования", Собором была сформирована комиссия», - отметил митрополит Иларион.

Глава ОВЦС сообщил о некорректных сообщениях, которые появились в СМИ, где «неграмотно передана суть письма, направленного бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом».

«Понятие "помилования" не входит в канонический лексикон Православной Церкви и не было употреблено в полученном письме, в нем содержалась просьба об отмене "всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами"», - подчеркнул митрополит Иларион.

«Считаю важным, чтобы те лица, которые будут в дальнейшем вовлечены в переговоры, не реагировали на искаженную подачу церковных решений в средствах массовой информации. Официальная позиция Церкви отражена в определениях, принимаемых церковной властью и публикуемых Церковью на собственных информационных ресурсах», - заключил глава ОВЦС РПЦ.

Как сообщалось ранее, 30 ноября Архиерейский Собор Русской Православной Церкви заслушал письменное обращение главы УПЦ КП Филарета к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября и принял Определение в связи с данным обращением.