В РПЦ увидели "разнонаправленные тенденции" в УПЦ КП и сообщили о дальнейших действиях

В Русской Православной Церкви не будут обсуждать в публичном пространстве условия диалога с УПЦ Киевского Патриархата.

Об этом заявил сегодня на брифинге между заседаниями Архиерейского Собора РПЦ глава ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев), говорится в тексте, переданном информационной службой Собора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спикер УПЦ КП обнародовал письмо к РПЦ: текст не на церковном бланке, подпись - "ваш собрат Филарет" (фото)

"Думаю, что сейчас, если мы с обеих сторон создаем комиссии для диалога (пока с той стороны комиссия не создана, но, наверное, это будет сделано), его начало возможно в том случае, если мы не будем ставить никаких предварительных условий. Мы должны услышать друг друга в ходе этого диалога, попытаться сверить наши позиции и понять, сможем мы двигаться дальше или не сможем. Но сейчас любое обсуждение в публичном пространстве каких-либо предварительных условий для диалога может воспрепятствовать его началу. Я об этом, кстати, сказал и тем лицам, которые привезли сюда письмо от бывшего митрополита Киевского Филарета", - сказал митрополит Иларион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет созвал пресс-конференцию и заявил, что возвращаться в Московский Патриархат не будет

Вместе с тем глава ОВЦС РПЦ сказал о некоторых "разнонаправленных тенденциях", которые существуют в УПЦ КП.

"По моему ощущению, которое я вынес из недолгого общения с представителями этой структуры, в самом так называемом Киевском патриархате существуют разнонаправленные тенденции. Есть лица, которые стоят на очень ярко выраженных автокефалистских позициях; для них не существует иной темы обсуждения, кроме как признание автокефалии. А есть лица, которые настроены на более конструктивный диалог", - обратил внимание митрополит Иларион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создана комиссия для переговоров по преодолению церковного раскола в Украине - решение Собора РПЦ

Как сообщал "УНИАН-Религии", Архиерейский Собор РПЦ вчера положительно откликнулся на письмо главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета и создал специальную комиссию для переговоров "с теми, кто отделился от церковного общения".

Вместе с тем сегодня глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет собрал пресс-конференцию, на которой сообщил: "Я хочу заявить твердо - никакого покаяния, что я выбрал путь автокефалии Украинской Православной Церкви, не было, нет и не будет никогда" и сказал о том, что обратился с письмом к РПЦ, чтобы с него была снята анафема и был рассмотрен вопрос о предоставлении автокефалии для УПЦ КП.