Создана комиссия для переговоров по преодолению церковного раскола в Украине - решение Собора РПЦ

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви положительно откликнулся на письмо главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета и создал специальную комиссию для переговоров "с теми, кто отделился от церковного общения".

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Как сообщается в официальных документах Собора РПЦ, в состав комиссии для переговоров с УПЦ КП вошли представители РПЦ и УПЦ, а именно:

1) митрополит Волоколамский Иларион (председатель);

2) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ;

3) митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор;

4) митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, председатель ОВЦС УПЦ;

5) протоиерей Николай Балашов;

6) протоиерей Николай Данилевич;

7) протоиерей Игорь Якимчук.

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Как сообщалось, предстоятелю РПЦ Патриарху Кириллу поступило письмо от главы УПЦ КП Филарета, в котором содержалась просьба об отмене «всех решений», в том числе об отлучении, «ради достижения Богом завещанного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо завершалось словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».