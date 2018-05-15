Спикер УПЦ КП обнародовал письмо к РПЦ: текст не на церковном бланке, подпись - "ваш собрат Филарет" (фото)

Пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископ Евстратий Зоря обнародовал копию письма главы УПЦ КП Патриарха Филарета к Патриарху Русской Православной Церкви Кириллу.

Копия письма размещена на странице пресс-секретаря УПЦ КП в Фейсбук.

Письмо Патриарху Кириллу глава УПЦ КП написал на русском языке на обычном листе бумаги, а не на официальном бланке своей Церкви; без исходящего номера и регистрации, и поставил подпись - "Филарет", не указывая, что он является Патриархом Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Письмо подписано, как "собрат" и "с любовью во Христе".

В письме глава УПЦ КП обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату РПЦ как к "собратиям во Христе", он напомнил, что Евангелие учит "не воздавать злом за зло" и призвал принять решения, которые "положат конец существующему противостоянию". В частности, "вменить яко не бывшие все решения, в том числе о прещениях и отлучениях, вышеозначенному препятствующе".

Глава УПЦ КП обратился к Патриарху Кириллу и всему епископату РПЦ со словами: "пусть же приблизится день, когда по слову богослужения Пасхального торжества "друг друга обнимем; скажем: "Братья!" и ненавидящим нас все простим ради воскресения".

"И я, как ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, в чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем", - написал глава УПЦ КП, и подписался "ваш собрат Филарет".