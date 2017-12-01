Архиерейский Собор РПЦ: день третий

В Москве сегодня продолжил работу Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, в котором принимают участие епископы Украинской Православной Церкви.

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Перед началом заседаний третьего дня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и участники Архиерейского Собора молились за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя, сообщает Информационная служба Архиерейского Собора РПЦ.

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Заседание открылось обсуждением проекта документа «О канонических аспектах церковного брака». Проект представил архиепископ Берлинский и Германский Марк, председатель комиссии Межсоборного присутствия по каноническому праву.

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