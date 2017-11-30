Особый статус УПЦ с центром управления в Киеве закрепили отдельной главой в Уставе РПЦ

Во время своего доклада Блаженнейший Митрополит Онуфрий вынес на рассмотрение Архиерейского Собора РПЦ вопросы относительно особого статуса Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, Предстоятель подчеркнул, что некоторые политические силы «игнорируют особый статус Украинской Православной Церкви, обусловленный Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года, и при этом ссылаются на ныне действующий Устав Русской Православной Церкви».

Стоит отметить, что решением Архиерейского Собора РПЦ от 25-27 октября 1990 года Украинская Православная Церковь получила независимость и самостоятельность. Соответствующие изменения были внесены в Устав об управлении УПЦ.

«Сегодня, во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской Православной Церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть особый статус Украинской Православной Церкви, выделив его в Уставе Русской Православной Церкви», — отметил Предстоятель и предложил ряд поправок.

Предложения Его Блаженства участники Собора поддержали единогласно.

Было принято решение внести поправки в устав Русской Православной Церкви, согласно которым положение об Украинской Православной Церкви будет выделено из раздела о самоуправляемых церквях и вынесено в отдельный раздел.

«Учитывая особый статус широкой автономии Украинской Православной Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве, Священный Синод представил Архиерейскому Собору предложение, поступившее от Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, выделить в самостоятельную главу положения Устава Русской Православной Церкви, касающиеся Украинской Православной Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве», — говорится в решении Архиерейского Собора.

30 ноября 2017 года Собор также определил, что единственными нормами, регламентирующими бытие Украинской Православной Церкви является решение Архиерейского Собора РПЦ от 25-27 октября 1990 года о независимости и самостоятельности УПЦ и Устав об управлении УПЦ.

Кроме того, Собор подчеркнул, что органами церковной власти и управления УПЦ является ее Собор и Синод, возглавляемый ее Предстоятелем. Согласно внесенных дополнений в Устав Русской Православной Церкви отмечается, что центр управления УПЦ находится в Киеве.