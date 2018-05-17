Торжества в Румынии: православные со всего мира почтили небесного покровителя Бухареста, исповедников и мучеников (фото)

В Бухаресте (Румыния) на Патриаршем холме 27 октября состоялось торжественное богослужение, посвященное дню памяти небесного покровителя Бухареста преподобного Димитрия Басарбовского, памяти мучеников и исповедников, пострадавших при богоборческом строе в Румынии, 10-летию интронизации Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила.

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Как сообщает patriarchia.ru, Божественную литургию совершили Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.

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Предстоятелям сослужили: главы делегаций Поместных Православных Церквей. Богослужение совершалось на румынском и церковнославянском языках.

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Священный Синод Румынской Православной Церкви объявил 2017 - годом памяти Патриарха Юстиниана (1901-1977), а также исповедников и защитников Православия, совершавших свой подвиг в годы богоборческого режима.

После сугубой ектении были вознесены молитвы на румынском, церковнославянском и албанском языках и возглашена «Вечная память» отошедшим ко Господу исповедникам и защитникам Православия во всех странах, где существовали богоборческие коммунистические режимы.

Состоялось чествование молившихся за богослужением румынских священнослужителей и мирян - бывших узников тюрем, пострадавших от безбожной власти в годы богоборчества и гонений. Блаженнейший Патриарх Даниил вручил каждому из них высшую награду Румынской Православной Церкви - Патриарший крест.

В завершение Предстоятели Русской, Румынской, Албанской Православных Церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, представители Поместных Православных Церквей, иерархи Румынского Патриархата поклонились честным мощам преподобного Димитрия Нового, Басарбовского, и преподобного Серафима Саровского.

Подготовила Мария Горобец, "УНИАН-Религии".