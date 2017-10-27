Переговоры в Бухаресте: о чем два часа Патриарх Кирилл говорил с Румынским Патриархом

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, находясь в Бухаресте (Румыния), пригласил в Москву для участия в памятных мероприятиях Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила.

Это приглашение прозвучало во время двухчасовых переговоров 26 октября в Патриаршем дворце, сообщает mospat.ru.

"Патриарх Кирилл рассказал о предстоящих мероприятиях в Москве, посвященных 100-летию Поместного Собора 1917-1918 годов, восстановления Патриаршества и избрания святителя Тихона на Патриарший престол, а также начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. Для участия в памятных мероприятиях приглашен Блаженнейший Патриарх Даниил", - говорится в сообщении.

Также Патриарх Кирилл говорил с Патриархом Даниилом о событиях в Украине.

"Обсуждались такие темы, как положение христиан на Ближнем Востоке, оказание помощи гонимым христианам и миротворческое служение Украинской Православной Церкви. Были затронуты проблемы, связанные с агрессивными действиями неканонических групп и представителей Греко-Католической Церкви, нарушениями прав верующих на Украине, а также попытками определенных сил лоббировать проекты законов, носящих дискриминационный характер", - сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Участники переговоров также обсудили вопросы взаимодействия и обменялись оценками состоявшегося в 2016 году на Крите Собора Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей.

"Предстоятели обменялись информацией о служении Русской и Румынской Православных Церквей и обсудили вопросы межцерковного взаимодействия", - сообщает пресс-служба.