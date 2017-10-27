В Румынию на вечное хранение передан ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил 26 октября возглавили принесение ковчега с частицей мощей преподобного Серафима Саровского в духовный центр Румынского Патриархата.

Как сообщает patriarchia.ru, под звон колоколов состоялось торжественное шествие с мощами преподобного Серафима Саровского от врат Патриаршего собора на площадь святых Константина и Елены.

Ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского был поставлен перед престолом, после чего был совершен молебен преподобному Серафиму. В богослужении участвовали иерархи и духовенство Румынской Православной Церкви. На площади молились многочисленные священнослужители, монашествующие и миряне.

"Благословление и радость, которые приносит нам праздник преподобного Димитрия Нового, возрастают в этом году присутствием в Бухаресте мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, почившего о Господе в 1833 году и прославленного в лике святых Русской Православной Церковью в 1903 году, которого очень хорошо знают и почитают во всем Православии", - отметил Блаженнейший Патриарх Даниил.

"Хотя преподобный Димитрий Новый и преподобный Серафим Саровский жили в разные эпохи, они имеют общую святость как дар Святого Духа, который они стяжали непоколебимостью веры и святостью жизни. Мощи этих двух преподобных пережили также тяжелый период коммунистической диктатуры, которая преследовала религию в целом и Православную Церковь в частности. В России после большевистской революции в октябре 1917 года началась целая кампания уничтожения мощей с целью ослабить и дискредитировать Русскую Православную Церковь. Мощи преподобного Серафима Саровского были конфискованы коммунистическим режимом в 1926 году и прятались в музеях, пока не пропали без вести. Только в 1991 году они нашлись и были возвращены Русской Православной Церкви", - рассказал Патриарх Даниил.

Ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского и его образ были установлены для молитвенного поклонения верующих возле мощей преподобного Димитрия Нового.

В течение вечера мощам поклонилось большое число верующих.