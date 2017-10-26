Патриарх Кирилл рассказал журналу Q Magazine, зачем едет в Румынию

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл рассказал о предстоящей встрече в Румынии представителей Поместных Православных Церквей, которые соберутся для того, "чтобы вспомнить времена гонений на веру" и "опасность жизни без Бога".

Об этом Патриарх сказал накануне визита в Румынию в интервью журналу Q Magazine.

"Православные Церкви, собираясь ныне в Румынии, чтобы вспомнить времена гонений на веру, призваны свидетельствовать об опасности жизни без Бога. Выбор «жить без Бога» одинаково разрушителен для человека и общества безотносительно тому, навязан он извне или является результатом свободного выбора. Кроме того, мой визит связан и с празднованием десятой годовщины интронизации Патриарха Румынского Даниила. Румынская Церковь - живая и сильная, она энергично стремится сохранять христианские ценности в современной Европе", - сказал в интервью румынскому изданию Патриарх Кирилл.

Также он рассказал о мероприятиях, которые готовит Румынская Православная Церковь.

"Они посвящены воспоминанию времен воинствующего богоборчества, жертвами которого стали все Церкви Восточной Европы. Мы все были мишенью для атеистической идеологии, для государственного строя, в котором не было места для веры в Бога. За лозунгами заботы о человеке скрывалась неприязнь к Церкви, ко всему, что связано с религией. Подобные опасные революционные изменения в обществах, разумеется, были бы невозможны, если бы значительная часть наших сограждан, вольно или невольно, не стали бы симпатизировать идее построения «рая на Земле», таким каким его видели классики марксизма-ленинизма. Подобный «рай» предполагал уничтожение всех несогласных, чем и занимались борцы с религией", - отметил Патриарх Кирилл.

Вместе с тем он отметил, что "властям не удалось лишить верующих их веры".

"Но расцвет религиозной жизни происходит на фоне распространения идеологии потребительства и пропаганды свободы в отрыве от нравственной ответственности человека за свои слова и поступки. Подобная «свобода» разрушает самого человека, семью и общество в целом. Жители Восточной Европы смогли защитить свою веру, когда нас пытались лишить ее силой. Но сейчас многие добровольно предпочитают вере комплекс потребительских удовольствий. Пользование ими не требует моральных усилий, но, соединяясь с забвением Бога, ограничивает жизнь последовательной и безусловной любовью к самому себе", - добавил Предстоятель РПЦ.

Интервью полностью ЗДЕСЬ