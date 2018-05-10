Заупокойная молитва о жертвах Майдана и АТО – наш призыв остановить кровопролитие (репортаж из Киевской лавры)

На заупокойной литии, которая была совершена в субботу, 21 февраля, Трапезный храм Киево-Печерской лавры был полон.

Почтить память убиенных во время кровавых событий прошлого года на Майдане и многомесячного военного конфликта на востоке Украины пришли настоятели и священники столичных храмов, студенты Киевской духовной академии и семинарии.

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Собралось несколько сотен мирян: семьи вынужденных переселенцев из Донбасса, сестры милосердия, волонтеры, православные христиане из Киева и всей Украины.

- Мы пришли помолиться за всех, кого больше нет с нами, - беженка из Луганска Наташа, с которой мы пообщались накануне богослужения, не могла скрыть слез. - И этой молитвой напомнить живым о трагедии, в которой живет наша страна. За время противостояния в нашем городе погибло очень много людей, в том числе и наших знакомых. То, что сегодня происходит, то, что началось год назад, - это очень суровый экзамен – на человечность, мудрость, великодушие…

Заупокойную литию в память о погибших возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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Его Блаженство обратился к присутствующим с архипастырским словом.

- Год назад, в такой же точно зимний день, Майдан стал последним приютом для сотни наших соотечественников. Эта сотня стала началом целого моря жертв. Кровь наших братьев и сестер взывает к небу о мире в нашей многострадальной державе. Какими бы ни были причины военных конфликтов, для христианина они всегда братоубийственные, поскольку все мы - братья и сестры, имеющие одного Отца Небесного, - напомнил Блаженнейший.

- Православная Церковь не разделяет людей по тем признакам, по которым они сами себя делят на земле - перед Господом равны все, ибо все мы были выкуплены дорогой ценой крови Иисуса Христа. Кем бы ни были погибшие, заупокойная молитва о них - это наш призыв немедленно остановить войну! - подчеркнул архипастырь.

Его Блаженство напомнил присутствующим о предстоящем Великом Посте.

- Каждому из нас надо посвятить время духовному подвигу. Призываю всех верующих Украинской Православной Церкви ежедневно творить дела милосердия в память о наших погибших братьях и сестрах! - завершил свое слово Блаженнейший.

По словам нашей собеседницы - беженки Наташи,- выдержать испытания, выпавшие на ее долю, помогает только молитва.

- Мы с трехлетней дочуркой выбрались из зоны беды еще летом, когда начались активные обстрелы и по несколько дней нельзя было выходить из подвалов, - вспомнила девушка.

- Уехали буквально последним поездом, взбирались в вагон под обстрелом… Сердце, конечно, разрывается за родных. У меня там остались мама, папа, муж, который служит в АТО. Каждую минуту молюсь за них. Война, беда превратили мою душу в одну большую рану, но и укрепили в вере. Я обратилась к Господу, к молитве, и только это дает силы выдерживать и жить дальше. Я молюсь, чтобы мы не забыли, какую цену пришлось заплатить Украине за этот год, и чтобы в стране поскорее наступил мир, - говорит Наталья.

Испытание, выпавшее на долю Украины и украинцев, в полной мере разделяет Украинская Православная Церковь, отметил в комментарии глава Синодального информационного отдела епископ Климент (Вечеря). Сегодня народ все больше идет в храмы – за духовной поддержкой и опорой.

При всех епархиях Украинской Православной Церкви созданы особые центры, которые оказывают социальную, духовную, психологическую поддержку всем попавшим в беду, - рассказал владыка Климент.

- Особая огромная ответственность лежит на пяти епархиях в Донецкой и Луганской областях. Их епископы и сотни священнослужителей - несмотря на то, что постоянно находятся под обстрелами - не оставляют свою паству.

Храмы становятся приютом для тех, кто лишился крова, и бомбоубежищами. В церковных трапезных питаются сотни людей, монастыри опекают детей, оставшихся без родителей. Богослужения проходят по всему Востоку Украины.

Даже если в храм ходит один прихожанин - богослужения там совершаются. В эти дни во всех храмах УПЦ проходит заупокойные службы. Наша заупокойная молитва - это призыв ко всему миру о мире на украинской земле, - завершил глава Синодального информационного отдела епископ Климент.

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Светлана Голландс - для Центра информации УПЦ.

Фото: Синодальный информационный отдел УПЦ, Центр информации УПЦ.