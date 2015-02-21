В Киево-Печерской лавре молились за погибших на Майдане Независимости и за всех, кто погиб на войне

В Киево-Печерской лавре 21 февраля Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершил заупокойную литию в память тех, кто погиб год назад на Майдане Независимости, а также всех, кто погиб в Украине в течение прошлого года в результате терактов и военных действий.

«Духовный долг любви и сострадания собрал нас сегодня в Киеве, в сердце Православия на украинской земле - святой Киево-Печерской лавре, чтобы помолиться Богу за тех сыновей и дочерей Родины, жизнь которых трагически прервалось вследствие жестокого общественного конфликта, отсчет которого начался год назад, - обратился ко всем присутствующим Его Блаженство. - Мы молимся, чтобы Господь упокоил их души в селениях праведных; эта сотня стала началом целого моря жертв на Донбассе. Кровь наших братьев и сестер взывает к небу за мир в нашем государстве».

Напоминая, что наступает время Великого Поста, когда каждому надо себя посвятить молитве и делам духовного милосердия, Предстоятель призвал всех верных Украинской Православной Церкви во время Великого Поста ежедневно творить дела милосердия в память о братьях и сестрах, жизнь которых прервали пули и снаряды.

По материалам официального сайта УПЦ