УПЦ начала программу адресной помощи пострадавшим в результате военных действий ”Миссия милосердия и примирения”

Украинская Православная Церковь начала программу по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате военных действий ”Миссия милосердия и примирения”.

Об этом глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

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”2 февраля 2015 года по решению Священного синода Украинской Православной Церкви стартовала совместная программа Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам и благотворительного фонда ”Фавор” по оказанию адресной помощи жителям Донецкой и Луганской областей через общины православных храмов”, - сказал он.

Диханов отметил, что главные направления программы ”Миссия милосердия и примирения” - это оказание экстренной духовной поддержки мирным жителям востока Украины, сбор и адресная доставка гуманитарной помощи пострадавшим, организация и функционирование центров гуманитарной помощи, накопительных складов и благотворительных столовых, содействие процессам примирения в Украине.

Схемой работы миссии предусмотрено, что волонтеры православных общин определяют конкретные жизненно необходимые и первоочередные потребности всех нуждающихся. По соответствующим заявкам церковные общины УПЦ закупают необходимые продукты, медикаменты и вещи.

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам координирует сбор и доставку гуманитарной помощи по назначению. Благотворительная помощь распределяется среди нуждающихся волонтерами прихода по предварительно подготовленным спискам.

В свою очередь БФ ”Фавор” организует сбор средств для финансирования программы на территории Украины и других стран с помощью платежной системы на своем сайте, в соцсетях, а также через прямые обращения к потенциальным благотворителям.

Отмечается, что в рамках программы уже открыта благотворительная столовая в Донецке, где ежедневно питаются около 50 человек.

В то же время руководитель проекта ”Центр гуманитарной помощи” УПЦ Анна Клименко напомнила, что такой центр находится на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, где раз в месяц переселенцам оказывается гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и памперсов. Также переселенцы имеют возможность общаться со священниками, психологами, врачами-кардиологами и педиатрами.

Клименко отметила, что в буферных зонах на востоке государства также открываются подобные региональные центры помощи.

”Такого типа центры гуманитарной помощи сейчас - первый уже открылся в районе Волновахи в Никольском монастыре, по аналогии с киевским центром гуманитарной помощи, они организуются и там, на базе приходов”, - сказала она и добавила, что волонтерами становятся прихожане, священники и монахи приходов.

Планируется открыть такой центр и в районе Мариуполя. Клименко добавила, что военные действия осложняют доставку гуманитарных грузов на места, а также их получение местными жителями.

Кроме того, директор благотворительного фонда ”Фавор” Даниил Колесников отметил, что фонд ”сфокусировался на программе открытия пунктов питания при православных храмах Донбасса”.

”Миссия заключается в том, чтобы люди, которые приходят, имели возможность хотя бы один раз в день полноценно питаться. Чтобы они получали помощь от священника, от волонтеров, чтобы они почувствовали, что не одиноки в своей проблемы, и чтобы у них появилась надежда, что им помогут”, - сказал он.

Модератор встречи прот. Владислав Диханов акцентировал внимание на том, что участие в делах милосердия становится объединяющим началом для украинцев, а это, в свою очередь, готовит фундамент для примирения и созидания украинского общества.

"В этом главная идея проекта - «Объединять для Милосердия, примирять для Созидания». Церковь призывает объединиться независимо от политической, национальной и конфессиональной принадлежности, всех граждан нашей страны. В первую очередь для предотвращения гуманитарной катастрофы на востоке страны. А второе – это примирение, и активное участие Украинской Православной Церкви в процессах освобождения украинских военнопленных лучшее тому доказательство", - отметил Диханов.