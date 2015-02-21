Ежедневно совершайте милосердные поступки в память о погибших на войне - Блаженнейший Онуфрий

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий призвал всех верных в период Великого Поста к ежедневным делам милосердия в память о погибших cоотечественниках. Об этом Блаженнейший Онуфрий сказал сегодня в Киево-Печерской лавре перед панихидой, посвященной годовщине трагических событий на Майдане Независимости, сообщает Центр информации УПЦ.

"Наступает время Великого Поста. Теперь каждому из нас предстоит посвятить время духовному подвигу и делам милосердия. Поэтому призываю всех верных чад Украинской Православной Церкви в период Великого Поста ежедневно творить дела милосердия в память о наших братьях и сестрах, жизнь которых прервали пули и снаряды. Пусть милостивый Господь навеки упокоит всех наших убиенных соотечественников на нашей многострадальной Родине, и пошлет свой благодатный мир", - сказал Митрополит Онуфрий.

Митрополит Киевский и всея Украины вспомнил о том, что "в такие же мрачные зимние дни Киевская площадь стала последним прибежищем для сотен наших соотечественников".

"Сегодня духовный долг любви и сострадания позвал нас собраться в сердце Православия на украинской земле - в Киево-Печерской лавре, чтобы помолиться Богу о тех сыновьях и дочерях нашей Родины, жизнь которых трагически прервалась в результате жестокого общественного конфликта, отсчет которого начался год назад. Мы молимся, чтобы Господь упокоил их души в селениях праведных", - сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий вспомнил о том, что "эта сотня стала началом целого моря жертв, которое поглотило тысячи душ тех, кто погиб на Донбассе" и "обязанность каждого христианина заключается в искренней молитве за их вечный покой".

"Кровь этих наших братьев и сестер взывает к небу о мире для Украины. Кем бы они ни были: военными или гражданскими, мужчинами или женщинами, или малыми невинными детьми, заупокойная молитва о них является нашим призывом немедленно прекратить войну", - подчеркнул Блаженнейший Онуфрий.

В то же время Предстоятель обратил внимание на то, что "какими бы ни были причины различных военных конфликтов, для христианина они становятся братоубийственными".

"Жизнь каждого человека имеет безграничную ценность в глазах Божиих, потому что все люди искуплены дорогой ценой Крови Иисуса Христа. Эта цена была отдана за каждого, независимо от тех разделений, которые существуют на земле. Господь учит нас в молитве к Нему обращаться словами «Отче наш...». Поэтому если Он является нашим Отцом, все мы друг другу есть братья и сестры", - объяснил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.