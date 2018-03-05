Патриарх Кирилл, завершая визит в Болгарскую Православную Церковь, рассказал о встрече с Президентом Болгарии

Состоялся визит Патриарха Кирилла в Болгарскую Православную Церковь, приуроченный к празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

В завершение своего визита в аэропорту Софии Патриарх Кирилл ответил на вопросы представителей СМИ, сообщает patriarchia.ru.

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"Я благодарю Святейшего Патриарха Неофита за братскую любовь и взаимное понимание. Наши две Церкви являются единственным реальным духовным и историческим мостом, который сегодня соединяет наши народы. И как важно, чтобы этот мост никогда не давал трещину», - отметил Патриарх.

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Также представителей СМИ интересовало, какое впечатление у него оставила встреча с Президентом Болгарии.

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«Хорошее впечатление произвел Президент: человек интеллигентный, православный, любящий свою Родину, как мне кажется, открытый для диалога и взаимоотношений с Россией. Дай Бог, чтобы такие политики набирали силу в Болгарии, потому что, в конце концов, внешнеполитические, межгосударственные отношения всегда персонифицированы. И очень важно, чтобы со стороны Болгарии были люди, с которыми бы в России с удовольствием общались и строили взаимоотношения», - сказал Предстоятель РПЦ.