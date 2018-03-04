Патриархи Неофит и Кирилл возглавили Божественную литургию в день 140-летия освобождения Болгарии

19:29, 04 марта 2018
Православие
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Как сообщает mospat.ru, на богослужении присутствовал глава Болгарского царского Дома Симеон II Сакскобургготски.

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В память о посещении Болгарии Предстоятель Русской Церкви подарил Святейшему Патриарху Неофиту и всей Болгарской Церкви образ Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

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«"Одигитрия" - Путеводительница, и мы верим, что под покровом Царицы Небесной, пока живет вера православная в сердцах наших народов, осуществляется и их исторический путь. Пусть Ее предстательство пред Сыном Своим и Богом нашим укрепляет в нас веру и братскую любовь между нашими единокровными и единоверными народами», -  сказал Патриарх Кирилл. 

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*** Патриарший кафедральный собор Болгарской Православной Церкви ― один из крупнейших на Балканах. Храм построен в 1912 году в память о русских воинах, павших при освобождении Болгарии. Собор вмещает до 5000 человек. На колокольне находится 12 колоколов общим весом 23 тонны. Фрески и резьба выполнены русскими и болгарскими художниками. Центральный алтарь посвящен св. блгв. князю Александру Невскому, южный - св. царю Борису, Крестителю Болгарии, северный - святым Кириллу и Мефодию.

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