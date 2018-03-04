Патриарх Болгарский Неофит призвал верующих хранить единство с Господом и православными народами.

Об этом он сказал сегодня после Божественной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе Софии, в день 140-летия освобождения Болгарии от иноверного ига, сообщает patriarchia.ru.

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"Непременным условием для осуществления призвания и миссии Церкви является наше единство - с Господом и между нами. В этом единстве - истинный залог нашей силы и нашего успеха. Это святое единство мы должны хранить, не позволяя враждебным Господу и подрывным силам разрушить его", - сказал Патриарх Неофит.

"Сегодня, когда Болгарская Православная Церковь празднует начало своего исторического существования, мы снова обращаем наш духовный взор на историческое прошлое, когда полагались основы христианства среди славянских народов и когда равноапостольные наши князья, которым помогали великие духовники, утверждали христианскую идентичность наших братских народов...

А самым важным из этих заветов является завет свято хранить спасительную Православную веру и наше богозаповеданное единство, как подобает истинным и верным Христовым ученикам и последователям - "да будут все едино" (Ин. 17:21), - заключил Патриарх Болгарский Неофит.